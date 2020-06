5G-Netze und mehr : Mehr Gegenwind für Huawei in Großbritannien

Dem chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei schlägt in Großbritannien ein zunehmend rauher Wind ins Gesicht: Der Sicherheitsrat der Londoner Regierung hat sich mit den angloamerikanischen Regierungen der Geheimdienste-Allianz der „Five Eyes“ darauf verständigt, aktiv den Aufbau von „Alternativen Anbietern“ zu unterstützen, um Huawei als Ausrüster für die nächste Generation des Mobilfunknetzes (5G) zu ersetzen.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Noch im Januar hatte London gegen Washingtoner Druck entschieden, Huawei nicht grundsätzlich vom 5G-Ausbau auszuschließen, aber den Anteil Huaweis auf 35 Prozent zu beschränken und es aus dem „Kernnetz“ herauszuhalten. Nun haben die Gegner wohl die Oberhand gewonnen, zu denen Verteidigungsminister Ben Wallace und Innenministerin Priti Patel zählen – offenbar sind Kabinettsminister Michael Gove und Premierminister Boris Johnson umgeschwenkt.

Unter Premierminister David Cameron und Finanzminister George Osborne träumte die Regierung in Whitehall noch von einer „goldenen Dekade“ der Beziehungen beider Länder und ihrer Volkswirtschaften. London lud chinesische Konzerne und Investoren ein, sich auf der Insel zu engagieren.

Doch inzwischen hat sich das Klima scharf gewandelt: Aus der Konservativen Partei gibt es seit Monaten Dauerkritik, angeführt vom früheren Parteichef Iain Duncan Smith. Der Abgeordnete Tom Tugendhat, Vorsitzender des Außenausschusses, bezeichnete Huawei als „Drachen im Nest“. Viele sehen den Konzern als heimlichen Arm der Pekinger Regierung und der Kommunistischen Partei (KP).

Streit um Hongkong

Huawei wiederum mit 194.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt versucht sich dagegen als rein privates Unternehmen ohne staatliche Einflussnahme oder politischen Auftrag darzustellen. Am Montag begann eine PR-Kampagne mit ganzseitigen Anzeigen. „Unsere Zusage an Euch“ steht über einem Brief an „Dear Britain“, worin betont wird, dass Huawei seit fast zwanzig Jahren die Mobilfunknetze 3G und 4G ausgebaut habe und dabei helfe, die neuen schnellen Netze zu errichten.

Vizepräsident Victor Zhang warnte in der „Financial Times“, Britannien würde Milliardenverluste erleiden und den 5G-Ausbau stark verlangsamen, wenn es Huawei die Türe weise. Aus Peking wurden sogar Drohungen gestreut, die Chinesen könnten ihre Beteiligung am Ausbau mehrerer britischer Kernkraftwerke wie Hinkley Point C und Sizewell C oder an der Schnellbahn HS2 abblasen, wenn London einen Huawei-Boykott beschließe. Die Behandlung von Huawei sei ein „Lackmustest“, warnte Chinas Botschafter Liu Xiaoming.

Für schlechte PR sorgte jedoch ein Bericht des „Wall Street Journal“, das eine interne Rede des Huawei-Gründers Ren Zhengfei von Ende 2018 mit martialischer Rhetorik zitierte. Der heute 75-Jährige mit engen Beziehungen zur KP forderte darin, dass Huawei sich an Google orientiere und „alles im Vormarsch töten und eine Blutspur hinterlassen“ solle.

Die Johnson-Regierung bereitet laut einem Bericht der „Times“ ein neues „Nationales Sicherheits- und Investitionsgesetz“ vor, das Übernahmen britischer Unternehmen durch Unternehmen aus China erschweren soll. Details erscheinen noch unklar. Beim Erwerb von Beteiligungen von 25 Prozent und mehr soll es offenbar eine neue Meldepflicht geben, um Technologieabfluss und Spionage zu verhindern.

Premierminister Johnson sagte im Parlament, es sei „absolut richtig“, besorgt zu sein, dass britische Technologie von Ländern mit zweifelhaften Motiven übernommen werde. Bedenken gibt es auch wegen Kooperationen von Universitäten wie Oxford oder dem Imperial College mit Huawei. Zuletzt sind die Beziehungen zwischen Peking und London stark abgekühlt sind auch wegen des Streits um das repressive Vorgehen Chinas in Hongkong.