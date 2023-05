Mehr als ChatGPT : Worauf es in der Künstlichen Intelligenz jetzt ankommt

Wenige technologische Entwicklungen der zurückliegenden Jahrzehnte bieten eine so opulente Projektionsmöglichkeit wie die Künstliche Intelligenz (KI). Aktuelle große KI-Systeme wie beispielsweise ChatGPT vom amerikanischen Unternehmen OpenAI faszinieren durch das, was sie schon jetzt können, und sie begeistern durch ihren Nutzen und ihre Nutzbarkeit. Der Fortschritt in diesem Bereich ist tatsächlich rasant, diese großen Künstlichen Intelligenzen beruhen auf Forschungsergebnissen zu KI-Architekturen, die gerade einmal etwas mehr als fünf Jahre alt sind. Sie zeigen in vielen Bereichen beeindruckende Leistungen, sei es in Medizinertests, mathematischen Aufgaben, in der Textgenerierung von Gedichten oder in der Kombination von beidem, etwa bei der Aufgabe, einen mathematischen Beweis in shakespearischer Versform zu präsentieren.

Insbesondere die Qualität der generierten Sprache ist verblüffend, und im Dialog mit ChatGPT fällt es schwer, im Gegenüber nur einen tumben Automaten zu sehen. Bei den neusten Modellen, die nicht nur mit Texten, sondern auch mit einer großen Menge von Bildern trainiert wurden, werden sich die Ausdrucksfähigkeit und die Leistung noch deutlich steigern – denn rein mit Texten trainierte Modelle sind schon in der Lage, einfache Aufgaben zu lösen, was von einer gewissen visuellen Vorstellungskraft zeugt.