Mastodon : Neue Heimat für die Twitterer?

Fast scheint es so, als wolle Elon Musk gerade möglichst viele Nutzer von seinem neu erworbenen Netzwerk Twitter vertreiben. Erst twitterte er in der vergangenen Woche eine böse Verschwörungstheorie. Dann kündigte er an, ausgerechnet von den prominentesten Nutzern der Plattform künftig Geld zu verlangen. Und am Ende der Woche begann das Projekt, rund die Hälfte der Mitarbeiter zu entlassen. Harte Maßnahmen im Versuch, aus einem dahinsiechenden Unternehmen ein profitables zu machen – und eben solche, mit denen man durchaus viele Nutzer vergraulen kann.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.









Die suchen entsprechend eine möglichst naheliegende Alternative, zumal der eine oder andere Elon Musk sowieso misstraut. In Deutschland haben sich einige bei einem ehrenamtlich betriebenen Netzwerk namens „Mastodon“ eingefunden. Das ist ein bisschen anders als Twitter. Es gibt nicht nur einen zentralen Betreiber, sondern unzählig viele – jeder, der mag, kann einen eigenen Mastodon-Server an das Netz anschließen, auf dem sich dann wieder viele Nutzer anmelden können. Die Server-Betreiber übernehmen auch die Moderation der Beiträge, sie können technisch sogar in die privaten Nachrichten der Nutzer gucken. Es gibt Hunderte von verschiedenen Servern.