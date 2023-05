Aktualisiert am

Der Facebook-Gründer hat am Wochenende erstmals an einem Jiu-Jitsu-Wettkampf teilgenommen und gleich zwei Medaillen mit nach Hause gebracht. Auch sonst schwärmt er von dem Kampfsport.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist am Wochenende erstmals bei einem Jiu-Jitsu-Wettkampf angetreten und hat gleich zwei Medaillen mit nach Hause gebracht. Bei dem Wettbewerb in einer Schule in der Nähe seiner Meta-Firmenzentrale im kalifornischen Silicon Valley gewann er Silber und Gold.

Zuckerberg teilte auf den Online-Netzwerken Facebook und Instagram mit: „Bin bei meinem ersten Jiu-Jitsu-Turnier angetreten und habe ein paar Medaillen für das Guerrilla Jiu-Jitsu-Team gewonnen.“

Der Meta-Chef ist seit wenigen Jahren ein leidenschaftlicher Hobbykampfsportler. Er macht Jiu Jitsu, wobei er auch von Mixed Martial Arts oder MMA spricht, was Elemente verschiedener Kampfsportarten beinhalten kann.

„Es ist der beste Sport“, sagte er unlängst in einem Podcast. Es habe etwas „Ursprüngliches“, und er sei schon bei seinem ersten Training so fasziniert gewesen, dass er sich gefragt habe, warum er das nicht schon sein ganzes Leben lang mache. Nach einer Stunde Kampfsport fühle er sich bereit, jegliches Problem in seiner Arbeit anzugehen.

Mehr zum Thema 1/

Zuckerberg hat gesagt, ihm gefalle Kampfsport, weil er ihn sowohl physisch als auch intellektuell stark beanspruche und volle Aufmerksamkeit erfordere. „Wenn du nur eine Sekunde nicht aufpasst, liegst du am Boden.“

Zudem meint der 38 Jahre alte Meta-Chef, sein Hobby nütze ihm in seinem Unternehmen und gebe ihm Lektionen über „Flow“ und „Momentum“. Für ihn gehöre es zu den schwierigsten Dingen, zu erkennen, wann er etwas mit aller Kraft weiterverfolgen sollte und wann nicht. Deshalb sei es hilfreich, Intuition dafür zu entwickeln, wenn sich das Momentum drehe.