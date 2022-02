App zur Kontaktverfolgung : Lehren aus Luca

Die Luca-App sei am Ende, so lautet vielerorts das Urteil über das Handyprogramm, das einst als Hoffnungsträger in der Pandemie galt. Denn die Mehrheit der Bundesländer, welche die App für ihre Gesundheitsämter nutzen, hat ihre Verträge gekündigt. Luca sei zur Nachverfolgung von Infektionsketten nicht hilfreich genug, um die Ausgaben in Millionenhöhe zu rechtfertigen, heißt es – zumal die im staatlichen Auftrag erstellte Corona-Warn-App inzwischen auch eine Check-in-Funktion in Gaststätten anbietet, für die es anfangs die Luca-App brauchte.

Deren private Macher haben sich deshalb ein neues Geschäftsmodell gesucht: Sie wollen künftig digitale Zahlungen in der Gastronomie anbieten. Ob die App sich dafür eta­blieren kann, ist offen – ebenso, ob sie nicht vielleicht doch noch einmal zur Nachverfolgung von Kontakten zum Einsatz kommen wird. Die Infrastruktur dafür wollen die Luca-Programmierer deshalb weiter vorhalten, auch wenn die Diskussion über den Nutzen von Luca nun in eine Zeit mit vierstelligen Inzidenzen in Deutschland fällt, in der ohnehin keine sinnvolle Verfolgung von Infektionsketten mehr möglich ist.