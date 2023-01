Die große Frage : Sind wir Menschen im Kosmos allein?

Aktualisiert am

Eher unwahrscheinlich. In unserem Sonnensystem wird schon intensiv gesucht – und zwar nicht nur auf dem Mars. Doch wie fremdartig kann Leben überhaupt sein?

Fast acht Jahre wird die Sonde mit den zwei kreuzförmigen Sonnenpaneelen unterwegs sein und dabei den Erdmond, die Venus und mehrfach die Erde passieren. Dann erst, im Juli 2031, wird sie ihr Ziel erreicht haben, den Jupiter. Dem größten Planeten im Sonnensystem gilt aber nicht das eigentliche Interesse der JUICE-Mission der ESA. Es sind seine Monde und dabei insbesondere die größten Galileischen Ganymed, Kallisto, Europa und Io, über die JUICE Neues herausfinden soll. Konkret geht es dabei um eine der größten Fragen der Astrophysik: Könnte anderswo im Sonnensystem fremdes Leben entstanden sein?

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Dass solches Leben im äußeren kalten Bereich des Sonnensystems für möglich gehalten wird, mag überraschen. Denn natürlich sind es zunächst einmal fremde Planeten, und darunter insbesondere die erdähnlichen, die einem in den Sinn kommen, wenn man nach Aliens sucht. Fremde Planeten in fremden Sonnensystemen wurden in den vergangenen dreißig Jahren zu Tausenden entdeckt – und dass es irgendwo dort die richtigen Bedingungen für die Entstehung von Leben geben könnte, das erscheint alles andere als unwahrscheinlich.