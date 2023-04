ChatGPT und seine Konkurrenten sind in aller Munde – und auch in der Musikindustrie wird die Entwicklung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz natürlich sehr genau beobachtet. Potentielle Anwendungsfelder gibt es schließlich zahlreiche.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Erst vor rund zwei Monaten sorgte David Guetta mit einem, wie er sagte, „Witz“ für Aufsehen. Ein Youtube-Video zeigt einen Live-Auftritt des Star-DJs, in dem eine verdächtig nach Rapper Eminem klingende Stimme mit den Sätzen „This is the future rave sound. I’m getting awesome and underground“ ertönt.

Eminem selbst hatte mit dieser Einlage freilich nichts zu tun. Wie Guetta in dem Video erklärt, hat er auf einer Website der KI den Befehl gegeben, einen Part im Stil von Eminem zu schreiben und das Ergebnis dann in einem Voice-Generator eingegeben. Er könne nicht glauben, wie gut es funktioniert habe, sagt Guetta. Veröffentlichen werde er aber natürlich keinen Song mit dem Eminem-Fake.

KI-Einsatz muss Urheberrechte beachten

Dieser Hinweis steht wohl nicht zufällig prominent im Titel des Videos, und er unterstreicht die diversen Schwierigkeiten, die sich für Interpreten, Songwriter und Musikunternehmen ergeben können: KI-generierte Lyrics, Kompositionen oder eben auch imitierte Stimmen und Deepfakes. Bis vor Kurzem versprach die nun nicht mehr erreichbare Seite Drayk.it etwa, Songs im Stile von Drake zu verfassen. Auch Coverversionen von populären Songs, wo die Stimme eines Künstlers mit KI kopiert wurde, finden sich zahlreiche – beispielsweise eine Version von Lana Del Reys „Summertime Sadness“, vermeintlich mit der Stimme von Kanye West.

Ob die Kreationen nun als gelungen empfunden werden oder nicht, so stellen sich nicht zuletzt rechtliche Fragen mit Blick auf Originalaufnahmen und Texte und Kompositionen. Wie die „Financial Times“ berichtet, hat nun der weltgrößte Musikkonzern, die Universal Music Group, Streamingdienste dazu aufgefordert, KI-Anbietern den Zugriff auf jene Songs, an denen Universal Rechte hält, zu untersagen. So solle verhindert werden, dass KI-Systeme mit den urheberrechtlich geschützten Inhalten trainiert werden, ohne dass hierfür eine Erlaubnis vorliegt und entsprechend eine Vergütung erfolgt.

Wie soll bei Spotify & Co. abgerechnet werden?

Erst Mitte März wurde auf dem South-by-Southwest-Festival die „Human Artistry Campaign“ vorgestellt, ein Zusammenschluss von diversen Verbänden und Gruppen aus der Musikindustrie sowie der Medien- und Sportwelt. Die Vereinigung der Interessenvertreter drängt unter anderem darauf, dass es keine Ausnahmen für KI in Hinblick auf die Wahrung von Urheberrechten geben dürfe und wie bei vorherigen technischen Innovationen für die Verwendung von Bild, Stimme oder eben Songs eine Erlaubnis für die Nutzung eingeholt werden müsse. Auch sollten Inhalte, die von einer Künstlichen Intelligenz erstellt werden, transparent als solche erkennbar sein – mit Ausweisung von etwaigen geschützten Inhalte, die für das Training der KI genutzt wurden.

KI-generierte Musik ist auch mit Blick auf die Streamingdebatte ein Thema. Universal-Music-Chef Lucian Grainge beklagte sich zuletzt mehrfach über die Schwemme an Songs, die tagtäglich auf Spotify und Co. hochgeladen werden und die teils „kaum als Musik“ bezeichnet werden könnten. 100.000 sollen es täglich sein. „Das aktuelle Umfeld hat Marktteilnehmer angezogen, die ein Geschäftsmodell darin sehen, die Plattformen mit jedweder Art von irrelevanten Inhalten zu fluten, was Künstlern und Labels der Vergütung beraubt, die sie verdienen“, schrieb er Anfang des Jahres in einem Memo, in dem er auch ein neues Abrechnungsmodell für das Streaming forderte.

Mehr zum Thema 1/

Unter dem aktuell angewandten Pro-Rata-Modell werden alle Werke gleichbehandelt. Sie müssen bloß 31 Sekunden lang gehört werden, um in der Abrechnung berücksichtigt zu werden. Grainge und anderen sind dahin gehend beispielsweise sogenannte „White Noise“-Tracks ein Dorn im Auge. Ambient-Stücke, die teils nur aus Rauschen bestehen und mitunter millionenfach gestreamt werden – ein reizvolles Feld für den Einsatz von KI.