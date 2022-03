Machine Learning : Wie Künstliche Intelligenz die ökonomische Forschung erobert

Was braucht eine KI, um menschliche Tätigkeiten perfekt nachahmen zu können? Alicia Vikander in einer Szene aus Alex Garlands Film „Ex Machina“ Bild: picture alliance/AP Photo

Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potential, unser Leben auf den Kopf zu stellen. Und sie kann auch Antworten auf Fragen liefern, die uns bisher verschlossen blieben. In den Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel finden Forscher mit ihrer Hilfe heraus, wie Einwanderer zu ökonomischen Aufsteigern werden oder wie Klimawandel und Wirtschaftswachstum entlegene Weltregionen verändern. Susan Athey, eine Vorreiterin im Einsatz der neuen Technologie, schrieb schon 2019, maschinelles Lernen – der Kern der KI – werde innerhalb kurzer Zeit eine „dramatische Auswirkung“ auf die Ökonomik haben. Die Schlüsse, die sie und ihre Kollegen auf Grundlage der neuen Methoden ziehen, verändern wiederum unser Verständnis der Welt.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaftsredaktion. Folgen Ich folge

Maschinelles Lernen kann sowohl bei der Zusammenstellung von Daten als auch bei deren Analyse helfen. In ersterem Fall ersetzt es das, was zuvor eine große Schar wissenschaftlicher Hilfskräfte von Hand tun musste. Und das in einem Bruchteil der Zeit. Das macht sehr viel größere Datensätze nutzbar, was zum Beispiel der Wirtschaftshistoriker James Feigenbaum von der Boston University in seiner Forschung einzusetzen weiß. Er greift auf historische Zensus-Daten zurück, um den Werdegang von Menschen über einen langen Zeitraum hinweg zu beobachten. Die Daten enthalten eine Fülle an Informationen zu Bildung, Familienverhältnissen und wirtschaftlicher Situation. Indem Feigenbaum und seine Kollegen einzelne Datensätze von einem Zensus zum nächsten verknüpften, konnten sie unter anderem zeigen, wie sich Einwanderer in den Vereinigten Staaten integrierten und zu ökonomischem Erfolg kamen.

Die Schwierigkeit liegt darin, dass diese Daten gewöhnlich voller Fehler sind. Dieselbe Person von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zu verfolgen ist nicht so einfach. Aus dem deutschen Einwanderer Schmidt wird binnen zehn Jahren ein Smith. Oder beim Geburtsdatum schleicht sich ein Zahlendreher ein. Um daraus ohne die Hilfe von Computern einen konsistenten Datensatz zu machen, wären mühsame Handarbeit und eine Vielzahl an Bauchentscheidungen nötig. Feigenbaum trainierte einen Algorithmus, indem er für eine kleine Stichprobe Personen von Hand verknüpfte und der Software so beibrachte, was zum Beispiel häufige Alternativschreibweisen sind und wie viel Toleranz bei Abweichungen noch akzeptabel ist. Dieser Algorithmus ließ sich dann mit den Daten von Millionen Menschen füttern und fand mit relativ hoher Präzision die richtigen Paare.

Einsichten aus entlegenen Gebieten

Bisweilen müssen Ökonomen in der empirischen Forschung aber noch einen Schritt vorher ansetzen. Wenn die Daten nicht schön säuberlich in Computertabellen vorliegen, sondern nur gedruckt auf Papier, musste sie in der Vergangenheit jemand mühsam von Hand abtippen. Das ist nicht nur sehr teuer, sondern fehleranfällig. Die Ökonomin Melissa Dell hat dazu ein Programm entwickelt, das mithilfe von sogenanntem Deep Learning nicht nur Zahlen in eingescannten Tabellen erkennen kann, sondern auch deren Layout korrekt digitalisiert.