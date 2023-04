Aktualisiert am

Heimat einer chinesischen KI: Die Zentrale des Internetkonzerns Alibaba in Guangzhou Bild: Laif

ChatGPT hat in China einen Hype ausgelöst. Selbst kleine Start-ups basteln an KI-Anwendungen. Doch das Regime will Produkte, die „sozialistische Werte“ verinnerlichen.