Volle Vernetzung : Willkommen in Krypto-City

Im Jahr 2018 erwarb das Unternehmen Blockchains LLC in Nevada eine weitgehend unbewohnte Landfläche in der Größe von 270 Quadratkilometern. Das Gebiet ist damit größer als die Stadtfläche von Frankfurt. Der Vergleich bietet sich an, weil der Chef und Gründer des Unternehmens, Jeffrey Berns, tatsächlich städtebauliche Ambitionen hegt: Er will das karge Land in die fortschrittlichste Gemeinde mit angeschlossenem Forschungs- und Entwicklungspark entwickeln. Die Blockchain-Technologie soll die technische Basis für die klügste Kommune der Welt werden. So reden Entrepreneure.

Berns kann auf eine schillernde Karriere als Verbraucheranwalt mit der Spezialität Sammelklagen in Kalifornien verweisen. Große Vergleiche mit Unternehmen wie Cisco haben seiner Kanzlei, seinen Klienten und ihm selbst viel Geld gebracht. Im Jahr 2015 kaufte er nach Jahren intensiver Beschäftigung mit der Materie die Krypto-Währung Ether in großem Stil. Sie stieg in kommenden Jahren von zwei Dollar auf 1200 Dollar. Durch gut getimte Verkäufe kam er zu einem Vermögen, dass ihm erlaubte, seine Ideen zu finanzieren, wie er der New York Times verriet.

Gouverneur spricht von „Innovationszonen“

Hochfliegenden Ideen eines Multi-Millionärs aus Kalifornien sind als Phänomen nicht so rar, dass sie beständige Aufmerksamkeit verdienten, solange sie nur als Videopräsentationen existieren. Zudem hätten schon viele Leute versprochen, hochmoderne Smartcitys Realität werden zu lassen, erinnert Jeffrey Mason, Forscher der Denkfabrik Charter Cities Institute. „Die Ergebnisse waren nicht sonderlich beeindruckend.“

Vor wenigen Wochen allerdings trat Nevadas demokratischer Gouverneur Steve Sisolak mit dem Vorschlag an die Öffentlichkeit, sogenannte Innovationszonen einzurichten. Und plötzlich klingen Berns Visionen nicht mehr nur wie Hirngespinste. Die Einzelheiten des Gouverneurs-Vorschlags blieben zunächst vage abgesehen vom großen Ziel: Potente Technologieunternehmen sollten nach Nevada gelockt werden.

Eine Lokalzeitung ergatterte einen Gesetzesentwurf für den Plan und veröffentlichte Einzelheiten: Die Innovationszonen würden Unternehmen wie Blockchains LLC erlauben, Kommunen mit eigenständigen lokalen Regierungen zu bilden, die ähnliche rechtliche Kompetenzen hätten wie die Countys: Sie können Steuern erheben, Schulen betreiben und Gerichte einsetzen. Als der Gouverneur den Plan präsentierte, verwies er ausdrücklich auf Blockchains LLC, das sich verpflichtet habe, eine Stadt der Zukunft zu errichten.

Tesla, Google und andere

In ersten Berichten wurden die Nachrichten so gedeutet, dass in Zukunft Technologieunternehmen ihre eigenen kleinen Städte gründen und führen könnten nach eigenen Vorstellungen. Das führt etwas in die Irre, meint Mason. Tatsächlich haben die Unternehmen in einer Übergangszeit das Heft in der Hand: Die dreiköpfige Stadtregierung wird dem Entwurf zufolge aus einer Vorschlagsliste der Stadtgründer rekrutiert und vom Gouverneur ernannt.

Sobald die Kommune die entsprechende Kapazität nachweisen, wird sie de facto zum selbständigen County, geführt von einem Konzern. Nur: Sobald mehr als 100 Leute in der Kommune leben, müssen reguläre Wahlen abgehalten werden, erläutert Mason. „Mit Zeit der wird die Smart City zu einem ganz normalen County mit gleichen Rechten und Pflichten.“ Der Forscher ist eher enttäuscht über die geringen Freiräume, die Nevadas Regierung den zu gründenden Smart Citys zubilligt.

Kreative Wirtschaftsförderung

Für den Gouverneur ist der Plan offenbar vor allem kreative Wirtschaftsförderung. Statt im Wettlauf mit anderen Bundesstaaten Ansiedlungen zu subventionieren lockt er Konzerne aus gewählten Technologiebereichen, mit der Chance, eine eigene Kommunen nach ihren Vorstellungen zu planen und zu errichten, um dort ihre eigene Technik zu präsentieren. Eine Chance bekommen dafür nur Konzerne, die Expertise in speziellen Technologien belegen können, über mehr als 200 Quadratkilometer unbewohntes Land verfügen und bereit sind, sofort 250 Millionen Dollar zu investieren und eine Milliarde binnen einer Dekade.

Das sind hohe Anforderungen. Doch kleine Wirtschaftswunder sind in Nevada nicht ausgeschlossen. Tesla hat im Storey County östlich von Reno seine Gigafabrik für Batterien eröffnet. Die Region war vorher nur bekannt für Wildpferde und staatlich betriebene Bordelle. Inzwischen haben sich auch andere Unternehmen wie Google hier mit Niederlassungen angesiedelt. Blockchains ist der Nachbar von Google und Tesla und der mit Abstand größte Grundbesitzer der Region. Er kann jetzt richtig loslegen.

Dass Unternehmer Städte gründen ist nicht so ungewöhnlich für Amerika. Unweit von Storey County liegt das Städtchen Minden, das die deutsche Einwanderfamilie Dangberg gegründet hat. Sie hatten einen der größten landwirtschaftlichen Betriebe im westlichen Nevada aufgebaut. Von 115 Jahren planten sie die Gemeinde mit Bank, Agrarhandel und einem Hotel.

Der Plan wurde von zuständigen Regierungsstellen genehmigt, danach wurden die Häuser errichtet. Bei der letzten Volkszählung 2010 wurden in Minden/Nevada 3001 Menschen gezählt.