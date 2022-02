Krieg gegen die Ukraine : Russlands Cyberwaffen

Die Ukraine wird nicht nur von den Panzern Russlands überrollt. Auch auf die IT-Infrastruktur des Landes gibt es vonseiten Moskaus heftige Attacken, und zwar seit Wochen. Die Schwere der Cyberangriffe auf die Computer, Datenspeicher und technischen Systeme von Banken, Energie- und Wasserversorgern, Ministerien und Organisationen des Landes hatte Ende vergangenen Jahres rasch zugenommen. Mitte Januar fand sie einen vorläufigen Höhepunkt. Nun eskalieren sie. Dabei sind IT-Spezialisten auf die neue Variante einer fatalen Softwarewaffe gestoßen – und die könnte weit über die Ukraine hinaus ihre Kreise ziehen: Hermetic-Wiper. Es kann alle Daten auf der Festplatte eines Computers löschen.

Das Schadprogramm hatten vor sechs Wochen die Ingenieure von Microsoft in den IT-Strukturen ukrainischer Organisationen entdeckt. Seitdem sind Spezialisten auf der ganzen Welt in Alarmbereitschaft. Denn die Malware ist sehr aggressiv und sehr effizient. Die möglichen Schäden für das globale IT-System sind nicht absehbar. Hermetic-Wiper sei quasi eine digitale Präzisionswaffe, sagt Lavi Lazarovitz, Analyst des Datenspezialisten Cyber-Ark. Mit ihr lasse sich quasi jedes Netzwerk angreifen und ausschalten. „Die Software ist zwar klein, doch ihr Schadenspotential riesig.“

Erstschlag im Cyberspace

Da das Programm weder eine eingebaute Bremse habe noch zeitliche Befristungen kenne, könne es sich über das Internet global und rasch ausbreiten. Auf den ersten Blick sehe es wie ein einfaches digitales Erpresserprogramm aus, eine sogenannte Ransomware. Auf den zweiten Blick aber erweist es sich als digitale Waffe, die alle Daten eines befallenen Systems auslösche, erklären die Sicherheitsspezialisten der IT-Häuser Symantec , Eset , Cyber-Ark Lab und Sentinel Labs unabhängig voneinander. Nach einem solchen Schlag sei jeder Computer tot und nicht mehr zu

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Hitesh Sheth, Gründer und Vorstandschef des kalifornischen IT-Sicherheitsunternehmens Vectra AI , sagt: „Der Krieg, den wir im Fernsehen sehen, ist nur ein Bruchteil des Konflikts. Cyberwaffen fügen den ukrainischen Computernetzwerken, insbesondere den Finanz- und Militärsystemen, mindestens ebenso großen Schaden zu.“ Es gebe wohl keine anschaulicheren Beweise, dass offensive Cyberaktionen eine Erstschlagtaktik seien – und der treffe alle: Regierungen, Armee, Unternehmen, Millionen von Menschen.

Russland sorgt mit seinem digitalen Waffenarsenal seit eineinhalb Jahrzehnten für heftige Konflikte. 2007 zielte es auf die IT-Systeme Estlands, 2008 auf die von Georgien, 2015 griffen russische Hacker den Deutschen Bundestag an, 2016 versuchten sie die Wahlen in den Vereinigten Staaten zu manipulieren, 2017 die in Frankreich. Zu jener Zeit ließ der Kreml auf einer Sicherheitskonferenz in Moskau von seinen Cyberoffiziellen erklären, man arbeite an einer Strategie für das Informationszeitalter, die der nuklearen Abschreckung gleichkomme. Die sogenannte „Erstschlagsfähigkeit“ der Atommächte war für die feindlichen Blöcke im Kalten Krieg entscheidend, um den nuklearen Schrecken im Gleichgewicht zu halten.

Wie der Krieg in der Ukraine nun zeigt, hat sich seitdem vieles verändert, einiges ist aber gleich geblieben. Denn der Erstschlag wird nun nicht mit atomaren, sondern mit digitalen Waffen wie den Wiper-Programmen geführt. Schon zehn Tage bevor die ersten regulären russischen Truppen die ukrainische Grenze überschritten, war Russland mit Cyberangriffen auf das Nachbarland losgegangen. Beobachter des IT-Sicherheitsunternehmens Palo Alto Networks dokumentierten, dass die Russen vom 15. Februar an systematisch damit begannen, die Internetseiten des ukrainischen Außen- und Verteidigungsministeriums, der Streitkräfte, des ukrainischen Rundfunks und zweier großer Banken zu überlasten, um sie zum Absturz zu bringen.