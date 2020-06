Musikindustrie in Coronakrise : Die digitale Bühne kennt keine Pandemie

Das Konzertgeschäft liegt brach, also muss die Musikbranche sich wandeln und neue digitale Wege suchen. Was in der Krise klappt, wird danach kaum verschwinden.

Wenn es überhaupt so etwas wie einen guten Zeitpunkt für eine Krise gibt – Mitte März war für BMG einer der denkbar schlechtesten. Die 900 Mitarbeiter seien ins Homeoffice gegangen, kurz bevor eine Ausschüttung an die Künstler anstand, berichtet Fred Casimir, der für die Bertelsmann-Musiksparte weltweit das Management des Repertoires und die Marketingaktivitäten verantwortet. Nicht das angenehmste Umfeld, um Tantiemen-Zahlungen an gut 12.000 Kunden in die Wege zu leiten.

Immerhin blickt BMG mit einem Streaming-Wachstum im Labelbereich um 43 Prozent im Vergleich zu 2019 auf ein gutes erstes Quartal zurück. Da sei viel Katalog dabei gewesen, so Casimir: „Die Leute hören in der Krise gerne das, was sie schon kennen.“ Er ist optimistisch, dass das Musik-Streaming trotz Krise weiter anziehen wird: „Wir erwarten ein stabiles Wachstum. Aber in anderen Bereichen werden sich die Corona-Folgen im Laufe des Jahres zeigen.“

Das trifft vor allem für den Konzertmarkt zu, auf dem seit zweieinhalb Monaten nahezu kompletter Stillstand herrscht. Ein großes Problem, auch für Unternehmen wie BMG, die nicht direkt im Live-Geschäft tätig sind. „Konzerte sind die beste Werbung für das Produkt des Künstlers“, sagt Casimir. Die Bertelsmann-Sparte verdient bei einigen auch am Verkauf von Fanartikeln mit, der besonders auf Konzerten floriert.

Auch Verlagsgeschäft leidet

Viel gravierender für BMG sind aber die Auswirkungen von Absagen und Verschiebungen auf das Verlagsgeschäft. Denn mit der Vermarktung von Rechten an Werken und dem Eintreiben der Tantiemen für deren Urheber generiert BMG den Löwenanteil seines Umsatzes. 2019 waren es 65 Prozent der insgesamt 600 Millionen Euro. Immer wenn ein Song aufgeführt, auf Streamingdiensten gehört wird oder Teile eines Werks in Werbung, Filmen oder Videospielen genutzt werden, muss dies vergütet werden. Nach eigenen Angaben vertritt BMG drei Millionen Songs – darunter Werke von den Rolling Stones, AC/DC oder Roger Waters.

Auch im Labelgeschäft – also der Produktion und Vermarktung neuer Musik – wirbelt die Krise vieles durcheinander. „Wo die Live-Präsenz essentiell für einen Veröffentlichungsplan ist, müssen wir umdenken“, sagt Casimir. Das kann bedeuten, dass Alben zunächst verschoben und stattdessen mehr Einzelsongs veröffentlicht werden. Eine Variante sei aber auch, ein Album digital wie geplant rauszubringen und die physische Ausgabe später, so Casimir. Schließlich leidet auch der Einzelhandel unter den Folgen der Krise.

„Ein Wohnzimmerkonzert ist nur bedingt interessant, wenn es alle machen“

Songwriting-Camps, in denen potentielle Hits entstehen sollen, finden derweil weiterhin statt: „Wir haben schon vor Corona angefangen, sie digital abzuhalten, und das funktioniert sehr gut.“ Das hat den grundsätzlichen Vorteil, dass die Song-Schreiber nicht wie sonst üblich eingeflogen und untergebracht werden müssen – ein ziemlich kostspieliges Unterfangen.

Aktuell muss vieles rein digital funktionieren, wenn Künstler bei ihren Fans auf dem Schirm bleiben oder fehlende Live-Einkünfte kompensieren wollen. So versuchten sich schon kurz nach dem abrupten Konzertstopp Mitte März unzählige Musiker an Live-Videos. Das sei teilweise oft recht unkoordiniert gewesen, so Casimir. Er sieht noch andere Schwierigkeiten:

„Ein Wohnzimmerkonzert ist nur bedingt interessant, wenn es alle machen.“ Es komme darauf an, sich etwas Besonderes zu überlegen und das gut umzusetzen. „Jede Performance muss eine eigene Note haben“, findet er. Dabei müsse es gar nicht immer direkt um Musik gehen. Der Manager verweist etwa auf Workout-Videos des Rappers Kontra K oder einen 24-Stunden-Live-Stream, den Aloe Blacc in Gedenken an den schwedischen DJ Tim Bergling (Avicii) zu dessen Todestag veranstaltet hat.