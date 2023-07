Konkurrenz für Spotify & Co : Tiktok startet neuen Musikdienst

Spotify und Co bekommen einen neuen, seit einiger Zeit in der Branche erwarteten Konkurrenten: Mit Tiktok Music hat der chinesische Bytedance-Konzern, Muttergesellschaft der enorm populären Kurz-Video-App, einen neuen Musik-Streamingdienst gestartet.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft.



Der Dienst ist zunächst in Brasilien und Indonesien verfügbar und bietet keine werbebasierte Gratis-Funktion. Er ersetzt in diesen Märkten den schon länger existierenden Bytedance -Musikdienst Resso und beinhaltet nicht zuletzt den Musikkatalog von allen drei Marktführern der Musikindustrie, Universal Music , Sony Music und Warner Music . Resso-Nutzer können laut Tiktok mit einem Klick zu Tiktok Music wechseln, Resso selbst wird in Brasilien und Indonesien demnach Anfang September eingestellt. Der Dienst ist aktuell auch in Indien noch aktiv. Über die weiteren Expansionspläne für Tiktok Music wurde zunächst nichts bekannt.

Ein Kernaspekt von Tiktok Music ist die Verknüpfung mit der Video-App, die bis dato nur Youtube mit seinem Dienst Youtube Music und dem Tiktok-Konkurrenten Shorts anbieten kann. Auf Tiktok können nur bis zu 60 Sekunden lange Schnipsel eines Songs gehört und für die Erstellung von Videos verwendet werden. Für die Musikindustrie ist der Dienst mit seinen mehr als eine Milliarde Nutzern so ein enorm wichtiges Marketing- und Scouting-Werkzeug. Diverse Chart-Hits wurden zuletzt durch einen Hype auf Tiktok befeuert. Auch einige teils Jahrzehnte alte Songs erhielten durch Tiktok wieder Auftrieb und wurden in der Folge millionenfach gestreamt oder Alben auf Platte verkauft.

Um einen vollen Song zu hören, mussten Nutzer bislang aber Tiktok verlassen. Mit Tiktok Music will Bytedance genau das perspektivisch wohl überflüssig machen. Der Dienst tritt allerdings auch gegen lange etablierte Platzhirsche wie Spotify , Apple, Amazon und Youtube Music an.

Der Erfolg von Tiktok weckt derweil Begehrlichkeiten. Seit einiger Zeit pocht die Musikindustrie auf einen größeren Teil vom rasant wachsenden Werbekuchen. 2022 sollen es fast 10 Milliarden Dollar gewesen sein. Im Kern geht es um die Art der Lizenzierung der Lied-Schnipsel für die Videos auf der Erfolgsapp. Derzeit soll Tiktok an die Rechteinhaber auf Seiten der Musikindustrie Einmalzahlungen überweisen, um die Ausschnitte nutzen zu dürfen. Die Branche drängt aber auf eine Umstellung, sodass sich die Zahlungen an den Nutzungszahlen der Schnipsel orientieren und eine Umsatzbeteiligung fällig wird – so wie es bei Musik-Streamingdiensten üblich ist. Diese zahlen rund zwei Drittel ihrer Umsätze an die Rechteinhaber der auf ihren Plattformen vertretenen Songs aus.

Mit einem Verweis auf den Unterschied argumentierte auch Tiktoks Musikchef Ole Obermann im Herbst 2022 im Gespräch mit der F.A.Z.: „Wir haben ein völlig anderes Business-Modell als die Streamingdienste und daher auch ein anderes Auszahlungsmodell“, argumentiert er. „Wir sind eine Musik-Entdeckungsplattform, keine zum Musik konsumieren. Auf Tiktok gibt es keine Songs in voller Länge, On-Demand-Plays, Playlisten oder Alben.“ Ein Modell zur Erlösteilung passe folglich nicht zu der Art wie Musik auf Tiktok größtenteils genutzt werde.