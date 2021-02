Mehr als Windkraft : Mit dieser Technik den Klimawandel in den Griff kriegen

Wer es zu Hause gern warm hat, müsste im Grunde nur buddeln. Denn im Erdkern herrschen mollige 5000 Grad Celsius aufwärts, mit anderen Worten: Die Menschen verbrennen täglich Öl und Gas, um heiß zu duschen und das Zimmer zu heizen – dabei stellt der natürliche Ofen unter unseren Füßen jeden Vulkan in den Schatten.

Niklas Záboji Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Wärme aus tieferen Erdschichten nutzbar zu machen ist längst mehr als eine Utopie. In China stehen die meisten entsprechenden Anlagen, in Island ist Geothermie sogar die wichtigste Energiequelle. Auch Strom und Kälte werden dort mit der Wärme aus dem Untergrund erzeugt. Für energieintensive Betriebe wie Rechenzentren ist das kleine Island so zu einem Eldorado geworden, in dem die Versorgung rund um die Uhr sichergestellt ist.