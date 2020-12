Klage gegen Facebook : Nicht nur einen Klick entfernt

Zerfällt Facebook? Wenn sich die mächtige amerikanische Verbraucherschutzbehörde FTC durchsetzt, dann ja. Gemeinsam mit den Bundesstaaten will sie vor Gericht erzwingen, dass das größte soziale Netzwerk der Welt die beiden Dienste Instagram und Whatsapp abspaltet. Außerdem soll es künftig nahezu alle Übernahmen vorab prüfen lassen und Programmier-Schnittstellen und Daten freier zugänglich machen.

Sollte es so kommen, wäre das in der Tat das Ende von Facebook in seiner bisherigen Form. Übrig bliebe eine App, deren Nutzerzahlen in den Vereinigten Staaten und Europa wenig wachsen, und die zumal unter jungen Menschen nicht (mehr) außerordentlich angesagt ist.

Im Kern argumentiert die FTC so: Facebook habe in den vergangenen Jahren gezielt andere Unternehmen gekauft, um unliebsamen Wettbewerb frühzeitig zu unterbinden. Infolgedessen habe der Technologiekonzern eine marktbeherrschende Stellung erlangt und gefestigt, die sich unter anderem in stetig steigenden Umsätzen und größeren Gewinnen zeige. An Klarheit mangelt es der Klageschrift jedenfalls nicht – sollte Mark Zuckerberg jemals bezweifelt haben, ein weitsichtiger, strategisch begabter und seinen Markt ganz genau kennender Erfolgsunternehmer zu sein, kann er zumindest in dieser Hinsicht beruhigt sein.

Rückgängig machen?

Auch in der anstehenden juristischen Auseinandersetzung ist er alles andere als chancenlos. Das von der leitenden Facebook-Juristin Jennifer Newstead angeführte Argument, täglich nutzten Milliarden Menschen die Facebook-Angebote gerne, hilft dabei weniger. Die Richter wissen zudem, dass gerade kleine Unternehmen über Facebook mehr Kunden bewerben und bedienen können, und dass dies während der Pandemie noch wichtiger geworden ist. Aber Richter, die Marktmacht und Marktmissbrauch beurteilen müssen, dürfte dies nicht sehr beeindrucken, im Gegenteil.

Eher albern wirkt auch der Versuch, große Online-Unternehmen wie Apple, Google, Amazon oder Microsoft zu direkten Facebook-Wettbewerbern hochzustilisieren und das gesamte World Wide Web zum relevanten Markt in dieser Sache umzudeuten. Das wird aus guten Gründen so nicht funktionieren.

Gewichtig erscheinen indes andere Entgegnungen, die Facebook ebenfalls schon umschrieben hat. Instagram und Whatsapp sind heute deutlich größer als zu jenem Zeitpunkt, zu dem Facebook sie kaufte. Instagram hatte im Übernahmejahr 2012 bloß ein Dutzend Angestellte und nur einen Bruchteil der gegenwärtigen Nutzer. Für Whatsapp zahlte Facebook im Jahr 2014 zwar immerhin 19 Milliarden Dollar, was durchaus Aufsehen erregte – aber die amerikanischen Marktwächter nicht veranlasste, dagegen einzuschreiten. Vielmehr segnete ebenjene FTC die beiden Aquisitionen einst ab, die sie jetzt rückgängig machen möchte.

Unklar ist überdies, wie das geschehen könnte. Müsste Facebook beide Dienste in die Zustände zurückversetzen, in denen sie sich während ihrer Übernahmen befanden? Und was ist mit den Summen, die Facebook investiert hat, um Instagram und Whatsapp weiterzuentwickeln? Die Richter wissen, dass hier ein Präzedenzfall geschaffen würde, für den sich andere Unternehmen in anderen Branchen auch interessieren werden.

Wann schadet ein Monopol?

Davon losgelöst geht es schlussendlich noch um etwas Grundsätzlicheres, zumal in der Internet-Ökonomie: Kann ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung missbrauchen, für dessen Angebote die Nutzer kein Geld zahlen müssen? Schließlich ist es grundsätzlich jedem freigestellt, diese Angebote zu nutzen oder es zu lassen.

Gerade in den Vereinigten Staaten hatte sich dereinst, ausgehend von Vordenkern in Chicago, die Haltung etabliert, schädliche Monopole wesentlich am Preis zu identifizieren, den die Endverbraucher zahlen. Diese Sichtweise ändert sich. Dennoch machen andere Kriterien die Angelegenheit nicht unbedingt leichter. Ist die Produktqualität der Facebook-App-Familie heute schlechter? Weniger Funktionalitäten hat sie nicht, vielmehr kommen kontinuierlich neue hinzu. Sind Datenschutz und Privatsphäre Ansatzpunkte, die vor Gericht überzeugen?

Gespannt verfolgen werden das anstehende Verfahren, das sich über Jahre hinziehen kann, naturgemäß nicht nur die Amerikaner. Auch für Europa, wo die EU-Kommission in der kommenden Woche elementare neue Regulierungsrahmen für die Digitalwirtschaft vorstellen möchte, sind die Folgen bedeutsam. Das Bundeskartellamt prüft die Macht der Internet-Konzerne seinerseits eingehender.

Mit dem Ausspruch des ehemaligen Google-Vorstandsvorsitzenden Eric Schmidt, wonach die Konkurrenz nur einen Klick entfernt ist, begnügen sich Marktwächter und Regierungen nicht mehr. Nirgendwo.