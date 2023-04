Computer können kreativ sein, finden Telekom-Chef Tim Höttges und Palantir-Gründer Alex Karp. Hier sprechen sie über das enorme Tempo der KI, fehlende Zuversicht in Deutschland und mangelnde Vorsicht in Amerika.

Herr Karp, Herr Höttges, die Widerstände gegen Künstliche Intelligenz wachsen. Elon Musk unterschreibt einen Brief, in dem ein Stopp der Weiterentwicklung gefordert wird. Sehen Sie das auch so?

Karp: Palantir setzt Künstliche Intelligenz unter anderem in Konfliktregionen ein, zum Beispiel in der Ukraine. Mir ist bewusst, dass das in Deutschland kontrovers gesehen wird – aber ich glaube, dass wir im Westen stärker sein müssen als unsere Gegner, in diesem Fall also China und Russland. Den Einsatz von jenen Algorithmen, über die jetzt alle reden, würde ich anders einordnen. Hier besteht sicher eine Gefahr, dass diese Art der KI so stark werden kann, dass sie die Fähigkeiten eines Menschen plus die eines Computers übersteigen könnte. Von diesem Szenario sind wir vielleicht nicht so weit entfernt, wie wir das bis vor Kurzem noch gedacht haben. Meine Einstellung dazu ist trotzdem, dass wir nicht aufhören sollten, zu forschen, solange Russland und China das nicht auch tun.