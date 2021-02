KI-Star Andrew Ng im Interview : „Die nächste Phase der Künstlichen Intelligenz beginnt gerade“

Aktualisiert am

Er lehrt in Stanford, leitete Google Brain, war KI-Chef von Baidu und gründete Coursera: Andrew Ng gehört zu den Stars der Künstlichen Intelligenz. Er erklärt, wie weit die Algorithmen sind – und wo Deutschland steht.

Herr Ng, könnte eine Künstliche Intelligenz Sie heute zum Thema KI interviewen?

Wenn man ein KI-System dazu bringen könnte, Fragen zu stellen, würde es wahrscheinlich mit einigen interessanten und einigen ziemlich seltsamen Fragen aufwarten. Ich denke, wir sind noch ziemlich weit davon entfernt, ein KI-System zu haben, das ein vernünftig klingendes Interview führen kann.

Warum?

Die Welt ist komplex. Ein Gespräch zu führen bedeutet, viele komplizierte Fakten zusammenzufassen, daraus eine Aussage oder eine Frage zu formulieren, die Antwort der anderen Partei zu hören und dann diese Informationen wieder zu synthetisieren, um zu entscheiden, was als Nächstes gesagt werden soll. Es gibt zwar bemerkenswerte Fortschritte in dieser Richtung, aber es funktioniert einfach noch nicht so gut bislang. Ich hoffe, dass wir bald dorthin kommen.