Interview mit KI-Fachmann : Wieso Saudi-Arabien, Herr Schmidhuber?

Aktualisiert am

Jürgen Schmidhuber zählt zu den führenden Fachleuten für Künstliche Intelligenz auf der ganzen Welt. Nun leitet er die KI-Initiative an der saudischen KAUST-Universität. Er erzählt, wie das kam, was er dort vorhat – und wohin sich die Technologie entwickelt.

Jürgen Schmidhubers Karriere begann an der TU München, der Lern-Algorithmus LSTM machte ihn berühmt. Bild: Laif, Bearbeitung F.A.Z.

Herr Professor Schmidhuber, Sie leiten nun die KI-Initiative der saudi-arabischen KAUST-Universität. Was verbirgt sich dahinter?

Seit dem Jahr 2016 ist die KAUST die Universität mit den weltweit meisten Zitaten pro Professor, noch vor den üblichen Verdächtigen wie zum Beispiel Princeton. Ihre finanzielle Ausstattung lässt sich nur vergleichen mit der von Harvard und Yale, die allerdings weit größer sind. Die schnell wachsende KAUST an der Küste des Roten Meeres ist voller brillanter Akademiker aus der ganzen Welt, die hervorragende Arbeitsbedingungen und hohe Lebensqualität genießen. KAUST und ihr größeres Umfeld bieten nun enorme Ressourcen, um so­wohl die grundlegende als auch die angewandte KI-Forschung voranzutreiben. So wird die geplante futuristische Stadt NEOM nördlich von KAUST mit einer Anfangsinvestition von 500 Milliarden Dollar viele KI-Anwendungsfälle bein­halten, und die nationale „Saudi Data and Artificial Intelligence Authority“ verfügt über riesige Datenmengen, die darauf warten, durch KI ausgewertet zu werden. Die gesamte Region bereitet sich darauf vor, durch Digitalisierung und KI transformiert zu werden.