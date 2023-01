Tech-Treffen DLD : Mit Hightech die Umwelt und das Klima schützen

Aktualisiert am

Künstliche Intelligenz und neue Sensoren ermöglichen Schutz für Klima und Umwelt in Echtzeit. Doch „Smart Earth“ muss gut überlegt sein, damit das gelingt. Ein Gastbeitrag

Die Erde, so perfekt in Szene gesetzt wie niemals zuvor: „Blue Marble“, fotografiert von der Besatzung der Apollo 17. Bild: Picture Alliance

Könnten digitale Technologien einige unserer drängendsten Umweltprobleme lösen? Die weltumspannenden Um­weltkrise zeigt, dass herkömmliche politische Institutionen nicht in der Lage sind, den Klimawandel und den Verlust der biologischen Vielfalt zu bewältigen. Der digitale Wandel indes hat die Sorge geweckt darum, wie verletzlich unsere Privatsphäre, Arbeit automatisierbar und die Demokratie durch Falschinformation manipulierbar ist. Nun arbeitet eine wachsende Zahl von Naturschützern, Wissenschaftlern und Unternehmern zusammen, um digitale Lösungen für Umweltkrisen auf der ganzen Welt zu entwickeln.

Ein Beispiel ist die aufkommende Disziplin der „computergestützten Nachhaltigkeit“. Der Begriff wurde von der Informatik-Professorin Carla Gomes geprägt, die schon im Jahr 2008 diese Idee hatte: eine Informatik-Agenda, die Anwendungen zur Unterstützung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen entwickeln sollte. Eine frühe Vertreterin der computergestützten Nachhaltigkeit war Tanya Berger Wolf, die Wildbook entwickelte, eine Plattform, die am besten als „Facebook für Tiere“ beschrieben werden kann und die mithilfe ausgefeilter Bilderkennung automatisch Individuen einer Vielzahl gefährdeter Arten identifiziert. Eine der ersten Erfolgs­geschichten von Wildbook stammt aus Afrika, wo Berger Wolfs Algorithmus entscheidend dazu beigetragen hat, eine der gefährdetesten Zebraarten der Welt besser zu schützen. Die Informatikerin Fei Fang hat wiederum einen Algorithmus zur Bekämpfung der Wilderei (PAWS) entwickelt, der von einer Anti-Terror-Software abgeleitet wurde. Dieser Algorithmus wurde nun in das größte Überwachungsnetz für den Naturschutz auf der ganzen Welt integriert, das mehr als 800 Schutzgebiete in 60 Ländern ab­deckt. Er hat Hunderte von Tieren – und ihre Wildhüter – vor Wilderern gerettet. Beispiele wie diese gibt es zuhauf.