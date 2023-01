Tech-Treffen DLD : Kanzleramtschef: „Investiert in die Ukraine“

Aktualisiert am

Kanzleramtschef: „Investiert in die Ukraine“

Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt fordert auf der Technologiekonferenz DLD von Unternehmen Investitionen in der Ukraine, sobald der Krieg vorbei ist. Abermals verteidigt er die Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Der Chef des Bundeskanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben Wolfgang Schmidt (SPD) hat an Unternehmen appelliert, in die Ukraine zu investieren. „Wir werden die Ukraine auch unterstützen müssen, wenn der Krieg vorbei ist“, sagte Schmidt auf der Technologiekonferenz DLD in München. Dafür würden staatliche Hilfspakete nicht ausreichen. „Es braucht auch privates Kapital“ sagte Schmidt. Unternehmen sollten die Ukraine als eine „Investitionschance“ begreifen. Insbesondere der ukrainische Technologiesektor biete hoch qualifizierte Fachkräfte.

Schmidt gilt als engster Vertrauter von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Sich selbst bezeichnete Schmidt auf der DLD als „Hausmeister“ der Bundesregierung. Seinen Auftritt auf der Technologiekonferenz nutzte der Kanzleramtschef abermals dafür, die Politik der Regierung zu erklären und verteidigen. „Wir haben es gut durch diese schwierige Zeit geschafft“, sagte Schmidt.

Insbesondere hob er das Lösen der Abhängigkeit von russischem Gas hervor: „Wir haben das Problem der Energiesicherheit gelöst.“ Viele hätten vor einigen Monaten noch geglaubt, dass es unmöglich sei, die Abhängigkeit von russischem Gas von 55 Prozent auf 0 Prozent zu reduzieren oder ein LNG-Terminal in 10 Monaten zu bauen. Schmidt gab sich zuversichtlich, dass im Laufe des Jahres weitere fünf bis sechs LNG-Terminals fertiggestellt würden. Tatsächlich erscheint eine Gasmangellage für den Winter immer unwahrscheinlicher, was jedoch auch mit den überdurchschnittlich milden Temperaturen zusammenhängt.

Lieferstopp „wäre nicht möglich gewesen“

Schmidt verteidigte zudem die Entscheidung, nicht schon im Frühjahr 2022 einen Lieferstopp für russisches Gas zu verhängen. „Das wäre nicht möglich gewesen, die Gasspeicher waren ziemlich leer.“ Ein Lieferstopp wäre zwar gut für die PR gewesen, sei aber zum damaligen Zeitpunkt nicht nachhaltig durchhaltbar gewesen. Eine Gruppe von Ökonomen machte sich seinerzeit stark dafür. Ihren Berechnungen zufolge hätte die deutsche Wirtschaft einen Lieferstopp von russischem Gas im März 2022 überstanden.

Auch die aktuelle finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine müsse „nachhaltig“ sein, sagte Schmidt. Bundeskanzler Scholz fokussiere sich unter anderem darauf, noch unentschiedene Staaten in Afrika und Südamerika wie Argentinien, den Senegal oder Indien zu überzeugen, die Ukraine und nicht Russland zu unterstützen. Auch die Ukraine müsse sich an solche Staaten wenden um „russischer Propaganda etwas entgegenzusetzen.“