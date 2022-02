Künstliche Intelligenz : Was Computer in Zukunft können und für uns bedeuten

Aktualisiert am

Was Computer in Zukunft können und für uns bedeuten

Viele Vorstellungen über die Künstliche Intelligenz gibt es: Wird sie dem menschlichen Gehirn ähnlich? Oder ein hochspezialisiertes Hilfsmittel bleiben? KI-Profi Kai-Fu Lee und der prämierte Science-Fiction-Autor Qiufan Chen haben sich diesen Fragen in einer neuen Form angenähert – mit Erfolg.

Was können Computer künftig? Die Frage ist so spekulativ wie brisant, weil von der Antwort viel ab­hängt – für jeden Einzelnen und den Wert der persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, für den Er­folg von Unternehmen, das wissenschaftlich Erforschbare und technisch Mach­bare, Gesundheit, Wohlstand, Bildung, die Schlagkraft von Waffensystemen, die Macht von Ländern, oder – etwas abstrakter – auch das Verhältnis zwischen Individuum und Staat.

Eine Möglichkeit, sich dem zu annähern, besteht darin, führende Fachleute in einer leicht abgewandelten und sehr konkreten Form damit zu konfrontieren, etwa zu fragen, ob und wann sie erwarten, dass Künstliche Intelligenz wirklich ungefähr dem entspricht, was ein menschliches Gehirn kann. Genau das war seinerzeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Vision derjenigen, die diesem Fach den Weg bereiteten, von Leuten wie Alan Turing, Norbert Wiener, John McCarthy oder Marvin Minsky. Tatsächlich gibt es solche Umfragen immer wieder, die Antworten sind durchaus breit gestreut, wenngleich viele Fachleute angeben, dies in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts mit hoher Wahrscheinlichkeit für möglich zu halten (eine veritable Gruppe hält das indes nach wie vor für nahezu ausgeschlossen).