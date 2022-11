Künstliche Intelligenz : Unsere Zukunft als zahlende Nutzer im KI-Zeitalter

Schach, Go, Poker, Computerspiele: Die Bereiche, in denen Künstliche Intelligenzen (KI) übermenschliche Leistungen erbringen, nehmen zu. Doch längst geht es eben nicht mehr nur um spektakuläre schlagzeilenträchtige Erfolge in hochspeziellen Spieleumgebungen. Inzwischen arbeiten Fachleute rund um den Globus gezielt an KI-Systemen, die umfassender kompetent sind, die nicht nur in einem Fachgebiet dominieren, sondern in verschiedenen komplexen Herausforderungen gleichzeitig Verhalten zeigen, das unserem Verständnis von Intelligenz nahekommt.

KI-Sprachmodelle etwa erreichen inzwischen beeindruckende Fähigkeiten im Kontext von Aufgaben moderner Büroarbeit. Dahinter stehen immer schnellere Rechner und immer größere verfügbare Datenmengen – und natürlich auch bessere Lernalgorithmen. Dieser rasante Fortschritt in Forschung und Entwicklung hat die Debatte um die Technologiesouveränität Europas stärker in den Fokus von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gerückt.