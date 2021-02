K-Pop : BTS-Label und Universal wollen neue Boygroup aufbauen

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Die Konzertbranche mit all ihren Gewerken ist einer der am schwersten getroffenen Wirtschaftszweige. Auch wann der Tour-Zirkus in Europa oder Amerika wieder in Gang kommt, ist weiter ungewiss. Diverse, gerade prominente Künstler versuchen sich daher seit einiger Zeit auf dem digitalen Feld. BTS hatten im vergangenen Jahr rund 750.000 Fans mit einer kostenpflichtigen Show erreicht. Mit Veeps wurde einer der größeren Anbieter von digitalen Live-Stream-Shows Anfang 2021 von Live Nation, dem größten Konzertveranstalter der Welt, übernommen.

Warner Music investiert in Label von saudischem Prinzen

Unterdessen beteiligt sich die Warner Music Group – neben Universal und Sony Music das dritte große globale Musikunternehmen – an Rotana Music, das als größtes Label im Mittleren Osten gilt. Weitere Details wurden nicht mitgeteilt, laut „Bloomberg“ soll es sich allerdings um eine „signifikante Minderheitsbeteiligung“ handeln. Das Label gehört zur Unternehmensgruppe des saudischen Prinzen al-Walid ibn Talal und hat bekannte Künstler aus der Golfregion und Nordafrika unter Vertrag. Künftig verantwortet Warners Labelservice-Einheit ADA den Vertrieb von Rotana-Veröffentlichungen außerhalb der genannten Regionen und auf Youtube.

Warner ist seit 2018 über eine Dependance in Beirut in 17 Märkten in der Region präsent. Der Musikkonsum dürfte in den kommenden Jahren durch den zunehmenden Zugang zu besseren Internetverbindungen und Smartphones weiter stark wachsen, heißt es in der Mitteilung. Zwischen Warner und Rotana besteht indes schon länger eine Verbindung. Die Rotana-Gruppe war 2018 unter den Geldgebern einer Finanzierungsrunde von Deezer. Der Streamingdienst und Warner Music, das im Juni 2020 an die Börse zurückgekehrt ist, haben mit Access Industries denselben Großinvestor.