Milliardärs-Ranking : Jeff Bezos ist nun 200 Milliarden Dollar reich

Jeff Bezos verfügt nun über ein Vermögen von mehr als 200 Milliarden Dollar. Das geht aus der Milliardärs-Rangliste hervor, die der Finanzdienst Bloomberg regelmäßig veröffentlicht. Der Amazon-Gründer und Vorstandschef liegt an der Spitze und ist danach der einzige einzelne Mensch, der auf einen Reichtum in dieser Größenordnung kommt.

Das Vermögen von Bezos erhöhte sich den Zahlen zufolge verglichen mit dem Jahresbeginn um 87 Milliarden Dollar. Grund dafür ist die Aktienkurs-Entwicklung des Online-Händlers und Cloud-Anbieters Amazon: Der Börsenwert des Tech-Konzerns stieg in diesem Jahr bislang um beinahe 90 Prozent auf nun etwas mehr als 1,7 Billionen Dollar.

Jeff Bezos ist wiederum nach wie vor der größte einzelne Anteilseigner an dem Onlinehändler – steigt der Aktienkurs, erhöht sich automatisch auch sein Vermögen, zumindest auf dem Papier. Auf Platz zwei der Rangliste der Superreichen folgt Microsoft-Mitgründer Bill Gates, der demnach auf ein Vermögen von etwa 124 Milliarden Dollar kommt, auf Platz drei Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mit ungefähr 115 Milliarden Dollar. Auf dem vierten Rang steht nun Tesla-Chef Elon Musk mit einem Vermögen von ebenfalls mehr als 100 Milliarden Dollar.

Hinter dem Vermögenszuwachs gerade der Technologie-Unternehmer steht in allen Fällen die Börsentendenz in diesem Jahr. Als wesentlicher Grund für die Zuversicht der Anleger in diese Unternehmen gilt die Ansicht, dass gerade die großen Internet-Konzerne infolge der Pandemie weiter an Bedeutung gewinnen werden relativ zu anderen Unternehmen.