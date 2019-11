Internetökonomie : „Die Nutzer überschätzen den Wert ihrer Daten massiv“

In jeder Sekunde werden im Internet riesige Datenmengen gesammelt. Bisher können vor allem amerikanische Großkonzerne viel damit anfangen. Die Bundesregierung will das ändern. Ist das ein guter Plan?

Und noch mehr Daten: Bis Ende 2020 will Elon Musk das Gehirn eines Menschen mittels Elektroden an einen Computer anschließen Bild: Prisma Bildagentur

Herr Buxmann, Sie forschen schon lange zum Wert von Daten. Das Thema bekommt immer größere Relevanz, früher würde es ausschließlich mit Blick auf das Verhältnis von Privatkunden und Internetkonzernen bezogen – inzwischen hat es eine politische Dimension bekommen. Was halten Sie von den Plänen der Bundesregierung, staatseigene Datenschätze zu öffnen?

Das ist sicherlich eine gute Idee und geht in die richtige Richtung. Daten bilden die Grundlage für die Entwicklung und Nutzung vieler innovativer und digitaler Geschäftsmodelle. Neben dem hohen ökonomischen Wert können die Analyse, Zusammenführung und Nutzung von Daten aber auch einen hohen gesellschaftlichen Nutzen stiften, beispielsweise in der Medizin oder auch im Rahmen von Open-Data-Projekten, etwa zur Planung von Fahrradwegen oder Schwerlasttransporten. Gerade durch die neuen Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz oder des Maschinellen Lernens ergeben sich für die Analyse von Daten neue Möglichkeiten. Die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung sind auch ein wichtiger Schritt, damit europäische und deutsche Anbieter im Wettbewerb mit amerikanischen oder chinesischen Unternehmen besser bestehen können.

Die Deutschen insgesamt – und auch Unternehmen – sollen wiederum durch finanzielle Förderung zum Datenteilen ermuntert werden. Ist das sinnvoll?

Ja absolut. Ich halte es für richtig, Anreize für das Teilen von Daten zu setzen. So können beispielsweise medizinische Daten einen großen Wert für die Forschung haben und zukünftig helfen, Krankheiten besser zu erkennen und zu heilen. Nehmen Sie mal die Idee der Datenspenden in der Medizin. Hier könnten finanzielle Anreize dazu führen, dass solche freiwillige Datenspenden häufiger stattfinden. Ein sehr interessanter und erfolgversprechender Ansatz.

Wäre es nicht besser, Unternehmen von einer bestimmten Größe an zum Teilen von Daten zu verpflichten?

Hier gibt es meines Erachtens zwei gegenläufige Argumente. Einerseits gilt: Daten können einen hohen Wert für Unternehmen haben und einen Wettbewerbsvorteil darstellen. Durch eine Verpflichtung zum Teilen dieser Daten würden Unternehmen aber möglicherweise die Grundlage für ihr Geschäftsmodell oder ihr Alleinstellungsmerkmal verlieren. Das könnte auch den Anreiz senken, in die Entwicklung datenbasierter Geschäftsmodelle und die digitale Transformation zu investieren. Andererseits gilt aber auch, dass eine Zentralisierung von Daten zu großen Risiken für Gesellschaft und Wirtschaft führen kann. Beispielsweise sammeln Alphabet/Google eine Vielzahl von Daten – denken Sie an die Suchmaschine oder auch die Daten, die bei der Alphabet-Tochter Waymo für das Autonome Fahren gesammelt werden. Kein anderer Anbieter auf der Welt hat auch nur annähernd so viele Daten. Diese Datensammlung stellt nun einen großen Wettbewerbsvorteil dar, wenn es um die Entwicklung von KI-Algorithmen geht und kein Wettbewerber hat ohne diese Daten eine Chance, qualitativ ähnlich gute Anwendungen zu entwickeln. Ich würde aber nicht dafür plädieren, große Unternehmen zum Teilen der Daten zu zwingen, sondern eher solche, die über Datensammlungen verfügen, die den Innovationswettbewerb behindern. Ähnliche Überlegungen gab es in der EU vor einiger Zeit bei der Disziplinierung von Microsoft, die ihre Schnittstellen nicht für Drittanbieter geöffnet haben, was ebenfalls den Innovationswettbewerb behindert hat. Neben den hier genannten Risiken einer Zentralisierung des Datensammelns existieren natürlich viele Risiken in Bezug auf Datenschutz und -sicherheit.