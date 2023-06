Der amerikanische Chiphersteller Intel bekommt für seinen geplanten Fabrikkomplex in Magdeburg deutlich mehr Subventionen. Statt der bislang zugesagten 6,8 Milliarden Euro sollen es nun knapp 10 Milliarden Euro sein, verlautete am Freitag aus Regierungskreisen in Berlin. Der Abschluss der Verhandlungen steht demnach kurz bevor. Ein Sprecher von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bestätigte, dass Intel-Vorstandschef Pat Gelsinger am Montag zu einem Treffen mit Scholz im Kanzleramt erwartet wird. „Wir sind weiter sehr optimistisch, dass die Ansiedlung dieser Schlüsseltechnologie gelingt“, sagte er.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Wenn alles so kommt, hat Intel seine Forderungen damit weitgehend durchgesetzt. Das Unternehmen hatte die Entscheidung für den Standort Magdeburg im März 2022 bekanntgegeben. Damals hieß es, die Bauarbeiten sollten im ersten Halbjahr 2023 beginnen. Die Investitionskosten wurden auf 17 Milliarden Euro beziffert, die Zahl der Arbeitsplätze auf 7000 während der Bauarbeiten und 3000 dauerhafte. Das Projekt verzögerte sich dann, Intel forderte mit Verweis auf die gestiegenen Baukosten und eine modernere Produktionstechnik mehr Geld

Die Bundesregierung war gespalten. Finanzminister Christian Lindner (FDP) war gegen eine Aufstockung der Fördermittel, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dafür. Die Lösung sieht nun offenbar so aus, dass Habeck die zusätzlichen Mittel aus einem seiner Sondervermögen beschafft. In Frage kommt dafür vor allem der Klima- und Transformationsfonds (KTF).

Lob und Kritik von Ökonomen

Unter Ökonomen stoßen die jetzt wohl zugesagten 9,9 Milliarden auf ein geteiltes Echo. „Das ist ohne Zweifel sehr viel Geld“, sagt die Vorsitzende des Sachverständigenrats Monika Schnitzer. Sie hält es aber für gut investiert. Es sei besser, den Aufbau neuer Technologien zu unterstützen als den Erhalt alter, inzwischen unprofitabler Wirtschaftszweige, wie dies lange im Bergbau geschehen sei, so Schnitzer. Auch wenn Deutschland sich durch eine solche Investition nicht von anderen Ländern unabhängig machen könne: „Chips sind ein so zentraler Input für den Großteil der in Deutschland gefertigten Güter, dass viel dafür spricht, die Kompetenz und Kapazität am Standort Deutschland zu stärken.“

Bei Veronika Grimm, einem weiteren Mitglied der fünf „Wirtschaftsweisen“, klingt da schon mehr Skepsis durch. „Es zeigt sich in den letzten Monaten immer wieder, dass man sehr offen gegenüber den Lobbyinteressen der Großindustrie ist“, sagt Grimm mit Verweis auf die Klimaschutzverträge und die Pläne für einen subventionierten Industriestrompreis, die zu Habecks industriepolitischem Konzept gehören. „Die eigentlich starken Akteure, nämlich Unternehmen, für die wir gute Standortbedingungen haben und der Mittelstand, fallen dabei hinten runter“, konstatiert Grimm. Es sei zwar gut, wenn die Versorgung mit Chips durch Produktionskapazitäten vor Ort abgesichert werde. „Aber man hat vor der Entscheidung schon versprochen, dass man alles tun würde, um den Deal zu machen“, kritisiert Grimm. „Das dürfte den Preis deutlich nach oben getrieben haben.“

Weitere Fabrik in Polen

Wenn sich die Bundesregierung und Intel einig sind, bedarf ihre Vereinbarung noch der Zustimmung der EU-Kommission. Dies gilt allerdings nur als Formsache. Das Intel-Projekt soll im Rahmen des European Chips Act gefördert werden. Der beihilferechtliche Rahmen dafür ist den Beteiligten bekannt. Vom Chips Act zu unterscheiden sind die gemeinsamen europäischen Fördertöpfe namens IPCEI, die es für die Produktion von Mikroelektronik, aber auch von Batteriezellen gibt. Erst vergangene Woche billigte die EU-Kommission ein zweites IPCEI zur Chipproduktion. 8,1 Milliarden Euro Subventionen sollen in 14 Ländern fließen. Zu den in Deutschland geförderten Unternehmen zählen unter anderem Bosch , Infineon und Trumpf .

Subventionen für die Unternehmen dieser Branche sind kein neues Phänomen. Schon nach der Wiedervereinigung lockte der damalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) mit staatlichen Fördermitteln Unternehmen wie Infineon und AMD in die Region um Dresden. Diese Politik gilt heute gemeinhin als Erfolg. Allerdings gebe es einen wichtigen Unterschied zwischen damals und heute, gibt Clemens Fuest, Präsident des Münchner Ifo-Instituts, zu bedenken: „Damals ging es um Arbeitsplätze und Regionalförderung.“ Intel werde aber wegen des Fachkräftemangels qualifizierte Arbeitskräfte von anderen Unternehmen abziehen. „Die Lage ist deshalb eine ganz andere.“

Der Politik geht es mit ihrer Unterstützung für das Intel-Projekt vor allem darum, die Abhängigkeit von Importen aus Asien zu reduzieren. Während der Corona-Pandemie mussten Autohersteller ihre Produktion drosseln, weil sie keinen Chipnachschub bekamen. Inzwischen funktionieren die Lieferketten zwar wieder weitgehend, dafür ist die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen eines möglichen militärischen Konflikts zwischen China und Taiwan gewachsen. Der taiwanische Hersteller TSMC bedient mehr als die Hälfte der weltweiten Chipnachfrage. Die EU-Kommission will erreichen, dass bis 2030 rund 20 Prozent der weltweit gefertigten Chips aus Europa kommen.

Mehr zum Thema 1/

Fuest hält die Unterstützung der Bundesregierung für Intel für „fragwürdig“. Die Absicherung gegen Lieferengpässe sei primär Aufgabe der Unternehmen, nicht des Staates. „Selbst wenn man davon ausgeht, dass Unternehmen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht nicht immer angemessen mit diesen Risiken umgehen, sind 10 Milliarden Euro für die Fa­brik in Magdeburg eine sehr hohe Versicherungsprämie“, sagt Fuest.

Intel gab am Freitag bekannt, auch in Polen eine neue Fabrik bauen zu wollen. 4,6 Milliarden Dollar sollen in Breslau (Wroclaw) investiert werden, 2000 Ar­beitsplätze entstehen. Wie realistisch die Umsetzung all dieser Investitionspläne ist, steht allerdings in Frage. Das Unternehmen befindet sich in einer Krise, der Umsatz ging zuletzt deutlich zurück. Ende April vermeldete Intel seinen bislang größten Quartalsverlust. Ein Sparprogramm soll nun die Kosten senken.