Instagram vs. Tiktok : Meta rudert zurück

Der Internetkonzern wollte Instagram nach dem Vorbild von Tiktok verändern. Nach Protesten überlegt Meta es sich anders: Die neuen Funktionen kamen zwar gut an, doch trafen lange nicht den Geschmack aller Nutzer.

Grenzenlos: Touristen beim Selfie vor dem Sitz von Facebook, nun umbenannt in Meta, mit einem Logo, das an das mathematische Zeichen für unendlich erinnert. Bild: Reuters

Der Internetkonzern Meta hat seinen Plattformen Facebook und Instagram in jüngster Zeit eine Reihe von Veränderungen verpasst, die sie mehr wie Tiktok aussehen lassen. Er reagiert damit auf die wachsende Bedrohung durch die zum chinesischen Bytedance-Konglomerat gehörende Smartphone-App, die vor allem für Kurzvideos bekannt ist.

Die Neuerungen haben zuletzt für massive Kritik gesorgt, gerade unter den Nutzern von Instagram. Und nun sieht sich Meta bei Instagram zur Kehrtwende gezwungen. Einige der Veränderungen werden zumindest vorübergehend wieder zurückgenommen. Der im Konzern für Instagram verantwortliche Adam Mosseri sagte der Onlinepublikation „Platformer“: „Wir müssen einen großen Schritt zurückgehen, uns neu aufstellen und herausfinden, wie wir weitermachen wollen.“ Das kommt umso überraschender, weil Mitgründer und Vorstandschef Mark Zuckerberg den Umbau von Facebook und Instagram Mitte der Woche bei Vorlage von Quartalszahlen verteidigt hatte.

Funktionen stark an Tiktok angelehnt

Zuckerberg hatte zuvor zugegeben, dass die Konkurrenz von Tiktok seinem Unternehmen zu schaffen macht. Meta hat mit neuen Funktionen reagiert, die stark an Tiktok erinnern. Zum Beispiel einem Kurzvideoformat namens „Reels“, das heute sowohl auf dem Stammdienst Facebook als auch auf Instagram verfügbar ist. Diese Reels-Funktion scheint auch gut anzukommen.

Wie Zuckerberg kürzlich sagte, haben Nutzer von Facebook und Instagram damit im zweiten Quartal 30 Prozent mehr Zeit verbracht als in den ersten drei Monaten des Jahres. Umstrittener sind zwei andere Veränderungen: Instagram wurde kürzlich testweise so umgestellt, dass Fotos und Videos wie bei Tiktok den ganzen Handybildschirm beanspruchen. Außerdem werden Nutzern sowohl auf Facebook wie auch auf Instagram verstärkt Inhalte angezeigt, die nicht von ihren Freunden kommen oder von Konten, denen sie folgen, sondern die der Algorithmus nach ihren mutmaßlichen Interessen auswählt. Diese Art von algorithmischer Auswahl von Inhalten ist ein wesentliches Merkmal von Tiktok.

Gegen die Neuerungen auf Instagram formierte sich Widerstand, und in dieser Woche schlossen sich einige der einflussreichsten Nutzerinnen der Kritik an. Reality-Star Kylie Jenner und ihre Halbschwester Kim Kardashian teilten einen Eintrag mit dem Titel „Make Instagram Instagram Again“. Darunter hieß es: „Hört auf zu versuchen, wie Tiktok zu sein. Ich will nur nette Fotos von meinen Freunden sehen.“

Jenners Worte haben in der Szene Gewicht, sie hat die dritthöchste Zahl von Followern auf Instagram, und vor einigen Jahren sorgte sie schon einmal für Aufregung, als sie ein neues Design des sozialen Netzwerks Snapchat kritisierte, woraufhin der Aktienkurs von dessen Mutterkonzern Snap deutlich fiel. Kurz nach Jenners Attacke veröffentlichte Instagram-Chef Mosseri ein Video, in dem er zugab, die Veränderungen seien noch nicht ausgereift, aber die Strategie grundsätzlich verteidigte. Und am Mittwoch gab sich auch Meta-Chef Zuckerberg noch unbeeindruckt von der Kritik. Er sagte, der Anteil von Inhalten, die Nutzer von fremden Konten zu sehen bekommen, solle sich bis Ende nächsten Jahres mehr als verdoppeln. Auf Facebook seien das heute schon 15 Prozent und auf Instagram noch etwas mehr.

„Andere Optionen sondieren“

Nun aber rudert das Unternehmen auf einmal zurück. Der Test, Inhalte auf dem ganzen Bildschirm zu zeigen, wird auf Instagram gestoppt, um „andere Optionen zu sondieren“, und die Zahl der Empfehlungen fremder Inhalte soll „vorübergehend“ reduziert werden.

Mosseri gab gegenüber „Platformer“ zu, die Inhalte, die bislang von Instagrams Algorithmus empfohlen werden, träfen bislang noch nicht gut genug den Geschmack der Nutzer. Daran wolle das Unternehmen nun arbeiten, bevor es deren Anteil der Inhalte wieder erhöhe.