Hoher Halbleiterbedarf : Bosch steckt weitere Milliarden in Chips

Bosch investiert weitere Milliarden in seine Chipproduktion. Insgesamt sollen bis zum Jahr 2026 3 Milliarden Euro in das Halbleitergeschäft fließen, sagte Konzernchef Stefan Hartung am Mittwoch auf einer Veranstaltung in Dresden. Ein Teil des Betrags stammt aus dem EU-Förderprogramm IPCEI, mit dem „wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse“ gefördert werden. Wie viel genau aus dem Topf Bosch erhält, steht laut einem Sprecher noch nicht fest. Bosch werde voraussichtlich aber mehr als die Hälfte der drei Milliarden Euro selbst aufbringen. „Das Werk würde hier nicht so stehen, wenn es die Förderung nicht gegeben hätte“, sagte Hartung.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Den Großteil des Geldes will der Stuttgarter Stiftungskonzern in seine zwei Halbleiter-Standorte in Dresden und Reutlingen stecken. Beide sollen neue Entwicklungszentren bekommen. 55 Millionen Euro fließen in das Werk in Reutlingen, 115 Millionen in das in Dresden. Die europäische Förderung zeige Wirkung, teilt der Branchenverband Silicon Saxony mit. Die etwa 100 Arbeitsplätze im Entwicklungszentrum machten den „Standort attraktiv für Toptalente aus aller Welt“.

Chips für Haushaltsgeräte oder Autos

Die EU will mit Förderprogrammen, darunter IPCEI und dem EU Chips Act, den Rückstand in der Halbleiterindustrie aufholen und den Anteil an der globalen Produktion bis zum Jahr 2030 auf ein Fünftel verdoppeln. Der Umsatz in Europa beträgt etwa 40 Milliarden Euro, in Sachsen arbeiten rund 70.000 Beschäftigte in der Branche. Dresden gilt damit als Europas wichtigster Chipstandort, Bosch hat in der Stadt vor einem Jahr ein neues Halbleiterwerk in Betrieb genommen, das mit Kosten von einer Milliarde Euro die bislang größte Einzelinvestition des Konzerns war. Im kommenden Jahr sollen weitere 250 Millionen Euro in das Werk fließen. Nach der Erweiterung sollen in dem Werk 700 Menschen arbeiten, doppelt so viele wie aktuell.

Der Konzern hatte zuletzt immer wieder neue Halbleiter-Investitionen angekündigt. Zunächst war von 400 Millionen Euro für das Jahr 2022 die Rede, davon sollte ein Großteil nach Sachsen und 150 Millionen Euro nach Reutlingen fließen, woraus später 250 Millionen wurden. Bis zum Jahr 2025 sollen es 400 Millionen Euro sein.

Mehr zum Thema 1/

Der Bedarf an Halbleitern steigt rasant an. Vielen Branchen können die Nachfrage aktuell nicht bedienen. Die zusätzlichen Bosch-Chips sollen etwa in Haushaltsgeräte, aber auch in Autos und Lastwagen verbaut werden. Durch die Elektromobilität, das autonome Fahren und Unterhaltungssysteme werden mehr Chips benötigt. Bosch gab im Jahr 2021 6,1 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus. Der Konzern gilt mit mehr als 400.000 Mitarbeitern als größer Autozulieferer der Welt. In der Halbleiterindustrie haben aber andere die Nase vorn.