Hoch-Technologie : Hoffnung für Europas Chip-Industrie

Jetzt kommt Bewegung in die Sache: Nachdem Unternehmer, Manager und Wissenschaftler angesichts der jüngsten Engpässe in der Versorgung von Schlüsselbranchen wie der Autoindustrie mit Computerchips Alarm geschlagen haben, ist das Bundeswirtschaftsministerium nun aktiv geworden. Im Bundesanzeiger erklärte es, Forschungs- und Investitionsvorhaben „bis zur ersten gewerblichen Nutzung im Bereich Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien zu fördern“. Diese Förderung sei in ein milliardenschweres industriepolitisches „Flagschiff-Projekt“ der EU eingebunden.

So soll erstens die hiesige Mikroelektronik wieder international nach vorne gebracht, zweitens künftig eine Versorgungslücke in Europa gar nicht erst wieder zugelassen und drittens die technologische Souveränität des Kontinents gewahrt werden. Allerdings ist der Rückstand zu Amerikanern, Koreanern, Chinesen und Japanern so groß. Kurzfristig könnten von diesem neuen Schritt des Ministeriums die Chipfabriken in Dresden schon bald profitieren, will doch der Auftragsfertiger Globalfoundries sein dortiges Halbleiterwerk deutlich erweitern.

So plant das Unternehmen Investitionen von mehr als einer Milliarde Euro. Diese Mittel könnten durch staatliche Zuschüsse im Rahmen des europaweiten IPCEI-Programms ergänzt werden. Damit sollen sich die Fertigungskapazitäten in der größten Chipfabrik des Kontinents bis auf eine Million Siliziumwafer je Jahr erhöhen - das entspricht etwa dem Zweieinhalbfachen der heutigen Produktion. Die sich abzeichnende Auftragslage gibt diesen anvisierten Zuwachs offenbar her.

Der Grund: Die Corona-Pandemie hatte die Nachfrage im ersten Halbjahr 2020 erst steil fallen lassen, dann aber war sie durch das erfolgreiche Krisenmanagement in den Betrieben der Industriekunden ebenso rasch wieder angesprungen. Nun gibt es Schwierigkeiten, die gewünschten Mengen an Chips in kürzester Zeit zu liefern.

Dieser Engpass bringt vor allem Kunden aus der Autoindustrie in Schwierigkeiten. Daher arbeiten Chipfabriken in aller Welt seit Ende des vergangenen Jahres an den Grenzen ihrer Kapazitäten. Doch die Herstellung eines Chips dauert mehrere Wochen, braucht Tausende komplizierte Produktionsschritte und eine komplexe Zulieferkette. An der sind oft mehr als 15.000 Unternehmen beteiligt. Einer der Hubs der Branche ist Dresden.

Die sächsische Landeshauptstadt ist schon heute der größte Halbleiterstandort in Europa. Hersteller wie Globalfoundries und Infineon sind hier seit den neunziger Jahren tätig. Die heute zum japanischen Renesas-Konzern gehörende einstige ZMD baut hier Chips seit den achtziger Jahren. Bosch zieht gerade eine neue Chip-Fabrik hoch, um eigene spezielle Halbleiter am Standort zu fertigen. Darüber hinaus gibt es in und um Dresden zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsinstitute. Alles in allem sind vor Ort derzeit rund 20.000 Menschen in der Chipindustrie tätig.

„Globalfoundries betreibt die größte Fabrik in diesem Cluster“, sagt der Geschäftsführer von Globalfoundries Dresden, Manfred Horstmann, nun gegenüber dem sächsischen Wirtschafts- und Technik-Nachrichtenportal Oiger. „Meine Vision ist es, diese Position weiter auszubauen.“ Jetzt sei ein günstiger Moment, um wichtige Weichen für die Zukunft zu stellen. „Aber wir brauchen dafür mehr Schnelligkeit bei den politischen Entscheidungen.“