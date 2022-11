Dating-App Hinge : „Wir sind fundamental anders als Tinder“

Als Justin McLeod 2012 das Datingportal Hinge gründete, hatte das viel mit seinem persönlichen Liebeskummer zu tun und auch mit seiner Alkohol- und Drogensucht. Er war mit einem Versuch gescheitert, seine frühere Freundin zurückzugewinnen, der er noch immer hinterhertrauerte, und fand es mühsam, neue Bekanntschaften zu schließen. Erst kurz vorher – am Tag, an dem er seinen Wirtschaftsabschluss an der Harvard-Universität machte – hatte er Alkohol und Drogen abgeschworen. Seitdem mied er Orte wie Bars, um nicht wieder in Versuchung zu geraten. Damals existierende Datingportale wie Match fand er altbacken, weil sie nicht für Smartphones gemacht waren, kaum jemand in seinem Umfeld nutzte sie. Also beschloss er, ein eigenes Datingportal als reine Smartphone-App zu entwickeln, und so entstand Hinge.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Mit der Idee war McLeod freilich nicht allein, denn im gleichen Jahr kam Tinder heraus. Und es war dann erst einmal Tinder und nicht Hinge, das die Datingwelt revolutionierte. Mit einem Konzept, das Äußerlichkeiten in den Vordergrund stellte und darin bestand, Nutzern auf ihren Handys einen nicht enden wollenden Strom von immer neuen Gesichtern zu präsentieren, über die sie mit einer einfachen Wischgeste nach rechts oder links ein positives oder negatives Urteil fällen konnten.