Totale Kontrolle in Singapur : Ein Selfie pro Tag an die Behörden

Obwohl Australien zum Zeitpunkt meiner Abreise weniger Fälle als Singapur zählte, bin ich nun ein Risiko. Als Corona-Verdachtsfall darf ich für 14 Tage meine Wohnung nicht verlassen. Seit 21 Jahren lebe und arbeite ich hier. Über all die Jahre ist die Überwachung in der Stadt gestiegen.

Zuletzt gab es große Auseinandersetzungen darum, wie weit Singapur ins Internet eingreifen darf. Nun aber geht es um Leben und Tod. Der Stadtstaat mit seinen knapp 6 Millionen Einwohnern meldet mit gut 630 Infizierten in etwa so viele, wie Indien mit seinen 1,3 Milliarden Menschen. Prozentual aber sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Und zuletzt haben vor allem Heimkehrer die Seuche auf die Insel getragen. Rund um die Welt wird Singapur für sein weises Vorgehen gegen Corona gelobt. Ich spüre es nun am eigenen Leibe.

Singapur durchlief die Asienkrise 1998, die Sars-Krise 2003, die Weltfinanzkrise ab 2008 und nun sucht Corona die Stadt heim. Die Menschen hier leben deshalb im Hoch-Risiko-Gebiet, weil die Stadt eine der offensten der Welt ist: Sie kann sich nicht abschließen, denn das Eiland ohne Bodenschätze lebt vom Handel und Finanzgeschäften.

Damit ist die Tropeninsel reich geworden. Und hat sich darüber zu einer „Smart City“ entwickelt, deren Regierung ihr eigenes und das Wohl ihrer Bürger darin erkennt, so schnell wie möglich „Blockchain“ zu nutzen, Passagierdrohnen fliegen zu lassen und Bürgerbewegungen kontrollieren zu können.

Alleine essen, lesen, schlafen

Dieses Wissen, diese Technik, nutzt sie nun. Wie sich das anfühlt, merke ich spätestens dann, wenn mein Handy mehrfach täglich klingelt. Dann prüfen die Behörden, ob ich nach ihren Regeln spiele. Die sind einfach: 14 Tage die Wohnung nicht verlassen, keinen Besuch, alleine essen, lesen, schlafen. Wer als Ausländer die Anweisungen verletzt, bekommt sein Visum entzogen.

Gestern hat die Regierung die Strafen heraufgeschraubt: Nun kostet der Gang in den Park oder das Einkaufen von Klopapier während der Selbstquarantäne gemäß SHN 10.000 Singapur-Dollar (6377 Euro) Strafe. Oder sogar ein halbes Jahr Gefängnis. Singapurs Innenminister, dem vor Schärfe nie bang war, begründet das so: „Es wird immer ein paar in jeder Gesellschaft geben, die unverantwortlich sind und die riskieren, unsere Anstrengungen zu konterkarieren und die Leben Anderer zu gefährden.“

Das geht nicht. Schon gar nicht in einer konfuzianisch geprägten Gesellschaftsform, in der das Individuum weniger zählt als die Einheit. Und ich, ein Individuum und dazu noch Gast in diesem Land seit zwei Jahrzehnten, will schon gar nichts riskieren. Also bleibe ich daheim. Rund um die Uhr.