Es ist beileibe nicht das erste KI-generierte Werk, das für Aufsehen sorgt. Doch der vermeintliche Song von Drake und The Weeknd kam bis zur Löschung in kurzer Zeit auf stattliche Zahlen auf Spotify, Youtube oder Tiktok.

„Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt“: So kommentierte Rap-Star Drake am Wochenende auf Instagram eine Cover-Version von „Munch (Feelin’ U)“. Ursprünglich stammt der Song von der amerikanischen Rapperin Ice Spice, doch die Version, die Drake aufregte, war eine mit Künstlicher Intelligenz (KI) generierte, in der das Werk klang, als sänge er selbst.

Es ist ein Fall von vielen, in denen die Stimme eines Künstlers mittels KI – mal besser, mal schlechter – kopiert wurde, um Coverversionen von anderen oder neue Songs zu erstellen. Viele solcher Kreationen finden sich auf Youtube oder machen auf Tiktok die Runde. Es gibt eine vermeintliche Rihanna, die einen Song von Beyoncé interpretiert, KI-generierte Cover, die Kanye West imitieren sollen und vieles mehr. Erst vor rund zwei Monaten sorgte DJ David Guetta mit einem Video für Aufsehen, in dem er live ein vermeintliches Eminem-Feature abspielte. Bis vor Kurzem versprach zudem die nun nicht mehr erreichbare Seite Drayk.it, Songs im Stile von Drake zu verfassen.

„Auf welcher Seite der Geschichte stehen?“

Für besonders viel Wirbel sorgte nun der Song „heart on my sleeve“ – veröffentlicht von einem anonymen Ersteller namens „ghostwriter“. Wer das Lied geschrieben hat, ist unklar, der Gesang aber klingt verdächtig nach Drake und The Weeknd. In einem Tiktok-Video erklärt der Nutzer, verhüllt mit einem weißen Bettlaken und eine schwarze Sonnenbrille tragend, so auch, dass er mittels KI einen Drake-Song mit Feature von The Weeknd erstellt habe. Schnipsel des Songs generierten bis Montag auf Tiktok Millionen an Klicks. Auf Youtube wurde er in kurzer Zeit mehr als 200.000 Mal angeschaut und auch bei Musikstreaming-Marktführer Spotify wurde er nicht nur erfolgreich hochgeladen, sondern kam obendrein auf rund 600.000 Streams. Ein kleiner viraler Hit also – der naturgemäß auf Seiten der Musikindustrie nicht gut ankam.

Drake arbeitet wie auch The Weeknd für den Vertrieb seiner Werke mit dem weltgrößten Musikkonzern Universal Music zusammen. Auch auf Verlagsseite existiert eine Partnerschaft zwischen Drake und Universal. Der Konzern hatte erst kürzlich Streamingdienste dazu aufgefordert, KI-Anbietern den Zugriff auf jene Songs, an denen Universal Rechte hält, zu untersagen. Wie die Financial Times berichtete, solle so verhindert werden, dass KI-Systeme mit den urheberrechtlich geschützten Inhalten trainiert werden, ohne dass hierfür eine Erlaubnis vorliegt und entsprechend eine Vergütung erfolgt.

Am Montagabend reagierte Universal auf „heart on my sleeve“ und betonte in einem Statement zunächst, die Offenheit gegenüber neuen Technologien wie auch KI, etwa um die Arbeit von Musikern zu unterstützen. Das Training von KI mit Werken von Universal-Künstlern und die „Verfügbarkeit von Urheberrecht verletzenden Inhalten, die mit KI erstellt wurden auf Streamingdiensten, werfe jedoch die Frage auf, auf welcher Seite der Geschichte alle Parteien im Musik-Ökosystem stehen wollen: auf der Seite von Künstlern, Fans und dem Ausdruck von menschlicher Kreativität oder auf der Seite von Deep Fakes, Betrug und Künstlern ihrer angemessenen Vergütung vorzuenthalten.“ Solche Fälle demonstrierten, warum Plattformen eine „fundamentale legale und ethische Verantwortung“ hätten, um zu verhindern, dass ihre Dienste zum Schaden von Künstlern missbraucht würden. Das Engagement von Seiten der „Plattform-Partner“ in dieser Hinsicht sei aber ermutigend. Diese hätten erkannt, dass sie „Teil der Lösung“ sein müssten.

„Das ist nur der Anfang“

Ob es von Seiten Universals neben diesem Statement eine formale Aufforderung gegeben hat, den Track zu löschen oder über welchen Vertrieb der Track hochgeladen wurde, blieb zunächst unklar. Mittlerweile ist er jedoch auf Diensten wie Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal nicht mehr abrufbar und auch Youtube ist das ursprüngliche Video verschwunden. Spotify äußerte sich auf Anfrage der F.A.Z. hierzu nicht. Im nunmehr leeren Feld des Youtube-Videos steht allerdings, das Video sei „aufgrund einer Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung von Universal Music Group nicht mehr verfügbar“.

Nicht nur die Musikindustrie ist ob der Entwicklungen auf dem Feld Künstliche Intelligenz alarmiert und drängt auf klare rechtliche Rahmenbedingungen. Mitte März wurde auf dem South-by-Southwest-Festival die „Human Artistry Campaign“ vorgestellt, ein Zusammenschluss von diversen Verbänden und Gruppen aus der Musikindustrie sowie der Medien- und Sportwelt.

Die Vereinigung der Interessenvertreter drängt unter anderem darauf, dass es keine Ausnahmen für KI in Hinblick auf die Wahrung von Urheberrechten geben dürfe und wie bei vorherigen technischen Innovationen für die Verwendung von Bild, Stimme oder eben Songs eine Erlaubnis für die Nutzung eingeholt werden müsse. Auch sollten Inhalte, die von einer Künstlichen Intelligenz erstellt werden, transparent als solche erkennbar sein – mit Ausweisung von etwaigen geschützten Inhalte, die für das Training der KI genutzt wurden. Im Falle von „heart on my sleeve“ wurden etwa auf Spotify in der Beschreibung keine Angaben zu der Erstellung des Werks oder den vermeintlichen Auftritten von Drake und The Weeknd gemacht.

In der Debatte um neue Vergütungsmechanismen auf Spotify und Co spielt das Thema KI ebenfalls eine Rolle, allerdings eher mit Blick auf KI-generierte sogenannte „White Noise“-Tracks. „heart on my sleeve“ dürfte derweil kaum der letzte Fall seiner Art gewesen sein – im Gegenteil. Viele neue Videos mit dem ursprünglichen Song finden sich längst auf Youtube. Der anonyme „Ghostwriter“ schrieb entsprechend unter das mittlerweile gelöschte Youtube-Video: „Das ist nur der Anfang.“