Headspace-Gründer Puddicombe : Der Mönch meditiert zum Millionär

Mehrere Schicksalsschläge haben Andy Puddicombe als junger Mann aus der Bahn geworfen. Er stand eines Abends, kurz vor Studienbeginn, mit Freunden vor einer Londoner Bar, als ein betrunkener Autofahrer in die Gruppe raste. Zwei seiner Freunde verloren bei dem Crash ihr Leben. Wenig später verunglückte Andys Stiefschwester bei einem Fahrradunfall tödlich. Dann starb auch noch seine Ex-Freundin bei einer Operation. Andy Puddicombe, damals Student der Sportwissenschaft, wollte nur noch weg. Mit 22 Jahren brach der junge Brite 1994 zu einer langen Reise in den Himalaya auf. Sein Ziel: Buddhistischer Mönch werden, in der Meditation sich selbst finden.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Den ersten Kontakt mit fernöstlicher Meditation hatte er schon in seiner Geburtsstadt Bristol gemacht; seine Mutter hatte ihn als Kind in Entspannungskurse geschickt. Echte seelische Entspannung fand Puddicombe dann unter den Mönchen in Nordindien, Nepal, Tibet und Thailand. Bis zu 18 Stunden am Tag meditierte er. „Meine Freunde und Verwandten sagten, dass ich wohl verrückt geworden bin“, erinnert er sich.