Hasso Plattner im Interview : „Dann muss ich Deutschland verlassen“

Herr Plattner, Sie sind Gründer des wertvollsten Unternehmens in Deutschland, noch dazu ein Digitalkonzern. Was meinen Sie: Ist Deutschland digital schon so abgehängt, wie wir uns fühlen?

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Corinna Budras Redakteurin in der Wirtschaft und für Frankfurter Allgemeine Einspruch. F.A.Z.

Deutschland hängt sich selbst weiter ab, aber ich will darüber nicht länger reden. Gerade habe ich im Teletext gelesen: 72 Prozent der Deutschen befürworten die Vermögensteuer. Bei einer zweiprozentigen Vermögensteuer muss ich Deutschland verlassen.

Was ist so schlimm an einer Vermögensteuer, dass Sie Deutschland verlassen würden?

Sie ist einfach ein falsches Instrument, wenn ein Land eigentlich Wachstumsfirmen haben will. Die sind nicht immer in der Lage, Steuern zu zahlen. Vor allem, wenn sie noch wachsen und Verluste machen, aber schon einen hohen Marktwert haben. Seit 25 Jahren versuche ich der Politik zu erklären, dass das für Deutschland schwere Konsequenzen hätte. Dann muss das Land die halt tragen: Eine neue SAP kann ich mir unter diesen Umständen nicht vorstellen.

Verkaufen Sie dann auch Ihre SAP-Anteile?

Das muss ich mir überlegen. Mein Aktivsein neigt sich so oder so dem Ende entgegen ...

... weil Sie als Aufsichtsratsvorsitzender von SAP sowieso 2022 aufhören wollen?

Genau.

Was bedeutet das für das Hasso-Plattner-Institut und das Museum in Potsdam, das Sie ausstatten?

Das läuft weiter, das ist ja beides von der Stiftung finanziert.

Wo würden Sie hingehen?

Das muss ich Ihnen nicht sagen. In Amerika ist es nicht unbedingt besser.

Vermögensteuern kommen in Mode.

Wenn die Sozialisten glauben, dass Unternehmer Gangster sind, die bestraft werden müssen, dann ist das eine andere Gesellschaft. Wer glaubt, dass der Staat die Firmen besitzen soll, muss sich nur die ehemalige DDR angucken. So, jetzt können wir über Digitalisierung reden.

Wir müssen noch nach dem Gegenargument fragen: Unternehmen kann man nur gründen, wenn es staatliche Infrastruktur gibt, zum Beispiel Sicherheit, Straßen, Ausbildung. Sollten Sie sich als Profiteure nicht mit einem kleinen Prozentsatz an der Finanzierung beteiligen?

Wer Geld verdient, der zahlt schon Steuern, und das ist in Ordnung so. Aber eine Substanzbesteuerung auf das Firmenvermögen? Macht das, macht das, zehn Jahre später wird man den Erfolg sehen. Dann gibt es halt keine Wachstumsunternehmen mehr.

Wie viel würde die Vermögensteuer für Sie ausmachen?

Den genauen Betrag muss ich Ihnen nicht nennen. Aber damit ich zwei Prozent zahlen kann, muss ich drei Prozent meiner Aktien verkaufen. Ich muss ja erst einmal den Kursgewinn versteuern, bevor ich die Vermögensteuer bezahlen kann. Das fühlt sich an wie Enteignung.

Womit hat Ihr Frust begonnen?

Ich habe keinen Frust. Ich habe die SPD viele Male gewählt und unterstützt, jetzt manövriert sie sich halt für mich ins Abseits. Deutsche Politik ist extrem langsam, umständlich und auf allen Seiten stark ideologisch geprägt. Damit behindert man sich selbst, weil man nicht frei denken kann. Aber jetzt können wir wirklich mal über Digitalisierung reden.

Okay. Halten Sie auch Ideologie für den Grund, dass Deutschland digital nicht richtig vorankommt?

Wenn Sie unsere Datennetze meinen, dann fing das an, als alle wussten, dass die künftigen Netze aus Glasfaser sein müssen. Damals haben wir aber Kupferkabel in den Boden gelegt, und dem damaligen Postminister wurde Nähe zu einem Leitungsbau-Unternehmen nachgesagt.