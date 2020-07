Handelsstreit : Amerikas unbeirrter Kampf gegen Huawei

Aktualisiert am

Washingtons Kampagne gegen den chinesischen Tech-Konzern zeitigt Erfolge – wichtige Länder wenden sich mittlerweile ab. Und in der amerikanischen Regierung kursieren noch ganz andere Ideen.

Die Regierung der Vereinigten Staaten versucht mit großer Zielstrebigkeit, den globalen Einfluss des chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei zu minimieren. Die Strategie hat drei Elemente: Potentielle Huawei-Kunden entmutigen, Huawei schwächen – und die Konkurrenz stärken.

Der chinesische Weltmarktführer steht im Verdacht, beim Ausbau der 5G-Infrastruktur für das superschnelle Internet in der ganzen Welt Zugänge für chinesische Sicherheitsdienste zu ermöglichen. Huawei hat den Verdacht stets zurückgewiesen.

Doch den Amerikanern geht es nicht nur um Cybersecurity-Risiken. Sie sehen 5G als eines der Felder, auf denen die globale Technologieführerschaft entschieden wird und nehmen dabei durchaus missmutig zur Kenntnis, dass es keinen amerikanischen Ausrüster gibt, der Huawei Paroli bieten könnte. Noch nicht.

„Industriespionage im großen Stil“

Die jüngste Maßnahme der Amerikaner gehört in die Kategorie Hausputz: Die Netzaufsichts-Kommission stufte Huawei und den zweiten chinesischen Konzern ZTE als Sicherheitsrisiko ein. Das hat zur Konsequenz, dass Netzwerkbetreiber in den Vereinigten Staaten nicht auf den staatlichen Subventionstopf im Umfang von 8,3 Milliarden Dollar zurückgreifen können, wenn sie für den Ausbau der Infrastruktur auf Technik der beiden chinesischen Konzerne zurückgreifen.

Die Sprache der Mitteilung spiegelt die verschärfte Gangart: Huawei und ZTE bedrohten Amerikas Sicherheit. „Das kommunistische China will Personen innerhalb unserer Grenzen überwachen und Industriespionage in großem Stil betreiben“, teilte Brendon Carr, Mitglied des Leitungsgremiums der FCC mit. Die angstvolle und schwache Gegenwehr gegen China sei Vergangenheit. „Und unsere Anstrengungen enden hier nicht.“

Schon seit Mai 2019 steht Huawei auf der schwarzen Liste des amerikanischen Wirtschaftsministeriums. Damit müssen amerikanische Unternehmen, die dem Konzern Technologie verkaufen wollen, eine Sonderlizenz beantragen.

Die Begründung lautete damals unter anderem, Huawei gefährde die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten, indem es unter anderem verbotene Geschäfte mit dem Iran mache – Teheran war von Washington mit einem Handelsbann belegt worden ist. Die Huawei-Finanzchefin wurde wegen angeblicher Vergehen in diesem Kontext in Kanada auf Antrag New Yorker Staatsanwälte festgenommen worden und wehrt sich bisher erfolglos vor Gericht gegen eine Auslieferung nach Amerika.

Zuckerbrot und Peitsche

Die nächste Eskalationsstufe erfolgte im Mai dieses Jahres, als die Vereinigten Staaten die Regeln noch einmal verschärften. Seitdem verlangt die amerikanische Regierung auch von ausländischen Chip-Herstellern, dass sie eine Sondererlaubnis in Washington einholen, bevor sie Geschäfte mit Huawei machen wollen. Das gilt zumindest, wenn die Chip-Produzenten selbst amerikanische Technik verwenden. Der Vorstoß zielt offenbar vor allem auf den taiwanesischen Konzern TSMC, der ein zentraler Lieferant für Huawei ist.