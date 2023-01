Prophete und Fahrradmanufaktur : Hacker lösen Rad-Insolvenz aus

Aktualisiert am

Hacker haben den Fahrradhersteller mit den Marken Prophete, VSF Fahrradmanufaktur, Rabeneick und Kreidler in die Insolvenz getrieben: Eine Cyber-Attacke legte den Betrieb lahm, was die Anmeldung auslöste. Das sagt der vorläufige Insolvenzverwalter der F.A.Z.

Hacker haben den Fahrradhersteller Prophete letztlich in die Insolvenz getrieben. Ein mehrwöchiger Betriebsstopp nach einer Cyber-Attacke löste die Anmeldung aus, wie der vorläufige Insolvenzverwalter Manuel Sack der F.A.Z. sagte. „Ende November ist das Unternehmen von Hackern angegriffen worden. Für drei bis vier Wochen lag dadurch das Unternehmen still“, sagte der Sanierungsfachmann, der für die Kanzlei Brinkmann & Partner arbeitet. „Die daraus resultierenden Verluste waren für das Unternehmen nicht mehr zu bewältigen.“ Das Sonderproblem kam zu einer unerwartet schwachen Geschäftsentwicklung hinzu, denn Prophete hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 (zu Ende September) sein Umsatzziel weit verfehlt.

Klaus Max Smolka Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die Insolvenz des Markenkonglomerats wurde Ende Dezember bekannt. Prophete vertreibt einerseits die Niedrigpreisfahrräder desselben Namens, die in Baumärkten und Discountern wie Aldi erhältlich sind. Andererseits führt die Tochtergesellschaft Cycle Union Marken für den Fachhandel: Kreidler, Rabeneick und VSF Fahrradmanufaktur sowie als E-Rad-Ableger noch E-Bike Manufaktur. Cycle Union stellt seine Fahrzeuge selbst her; Prophete-Räder werden von der rumänischen Gesellschaft Eurosport DHS gefertigt, an der Prophete mit 47,5 Prozent beteiligt ist.

Auch hausgemachte Probleme

2021/22 erzielte die Prophete-Gruppe 159 Millionen Euro Umsatz, wie Sacks Sprecher auf Anfrage sagte. Geplant gewesen seien 210 Millionen Euro. Eingekauft hatte das Unternehmen mit Blick auf die Planzahl. So sitzt es jetzt offenbar auf ungewöhnlich vollen Lagern. Das liegt zum einen an einer branchenweiten Schwierigkeit: Wegen gestörter Lieferketten kommen essenzielle Teile nicht an. Die anderen Komponenten liegen dann vor, aber das Fahrrad kann nicht ausgeliefert werden. Allerdings haben andere Anbieter ihren Umsatz dennoch gesteigert. Sack vermutet daher „hausgemachte Probleme“ aufgrund von Planungsfehlern, wobei er dafür noch keine Belege habe.

Im Juni startete den Angaben zufolge eine Finanzierungsrunde für Prophete, zu der Gesellschafter und Kreditgeber beitrugen. Dann kam Ende November die Cyber-Attacke, die das Unternehmen lahmlegte. Die „aus der Unterbrechung des Betriebs resultierenden Verluste“ seien der Grund, dass die Geldgeber nicht mehr zur weiteren Finanzierung bereitgewesen seien, sagte Sack.

Über viele Marken herrscht noch Unklarheit

Der Insolvenzverwalter hat nun einen Verkaufsprozess eingeleitet (F.A.Z. vom 10. Januar). Im Schaufenster stehen die operativen Gesellschaften Prophete in Rheda-Wiedenbrück und Cycle Union in Oldenburg, verbunden damit die Marken Prophete, E-Bike Manufaktur, VSF Fahrradmanufaktur und Kreidler. Auffällig: Rabeneick fehlt. Von Sack heißt es dazu, die Marke werde wegen Umsetzung einer Markenkonzentration gar nicht mehr produziert. Dasselbe gilt für die erst 2019 eingeführte Marke Swype für E-Mountainbikes, welche Cycle Union auf einer gesonderten Website führt. „Die weitere Verwendung der Marken wird im Rahmen des Transaktionsprozesses diskutiert“, teilte Sacks Sprecher mit.

Mehr zum Thema 1/

2020/21 hatte die Prophete GmbH & Co. KG, die das Geschäft mit der Marke Prophete umfasst, 101 Millionen Euro umgesetzt, wie aus dem Jahresabschluss im Bundesanzeiger hervorgeht. Das Eigenkapital wurde mit 12 Prozent beziffert. Cycle Union wies 59 Millionen Euro Umsatz aus und erwähnte im gesonderten Jahresabschluss Restrukturierung, vorangegangene Qualitätsproblemen und damals schon einen mehrwöchigen Produktions- und Lieferstopp.