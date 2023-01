Zerschlagene Hackergruppe Hive : Wenn das FBI schwäbischen Polizisten dankt

Die Freude war riesig am Donnerstag in Esslingen. Ermittler der Kriminalinspektion 5, zuständig für Cyberkriminalität, hatten sich mit FBI-Ermittlern und US-Staatsanwälten versammelt und schauten gemeinsam die Pressekonferenz, die endlich öffentlich machte, woran sie monatelang gearbeitet hatten. Und dann lobte auch noch der FBI-Direktor Christopher Wray vor der versammelten Weltöffentlichkeit die „fine work“ der „police unit in Ruutlingen“. Dass er mit der Aussprache des Diphthongs seine Mühe hatte, sah man ihm im Polizeipräsidium Reutlingen, zu dem die Kriminalinspektion 5 gehört, nach. „Unvergleichbar“ nennt die Polizeisprecherin den Ermittlungserfolg, als sie am Telefon die Szene schildert.

In der Nacht auf Donnerstag war dem internationalen Ermittlerteam ein Schlag gegen die Hackerbande Hive gelungen, Server in Los Angeles wurden beschlagnahmt, sagte kein Geringerer als der US-Justizminister Merrick Garland. Auf den Seiten der Bande erschien auf Englisch und Russisch der Hinweis, dass die Internetseite beschlagnahmt worden sei.

Darunter groß die Logos der beteiligten Behörden: Neben denen der üblichen Verdächtigen wie FBI, Secret Service, dem US-Justizministerium, Europol oder BKA bekam das Logo des Polizeipräsidium Reutlingen einen prominenten Platz, direkt unter dem FBI. Federführend seien die US-Behörden und die Staatsanwaltschaft Stuttgart zusammen mit dem Polizeipräsidium Reutlingen gewesen, heißt es aus Schwaben.

Ihren Ursprung hatten die Ermittlungen nach Darstellung des Polizeipräsidiums in dem Städtchen Esslingen nahe Stuttgart. Nach einem Angriff auf ein Unternehmen im Landkreis hätten die Cyberpolizisten im Laufe des vergangenen Jahres die Verfolgung aufgenommen und seien „in die kriminelle IT-Infrastruktur der Täter“ eingedrungen. Die Spur habe sie zu einem „bis dahin nicht bekannten, weltweit agierenden Netzwerk“ geführt, der Hive-Bande.

So habe man den internationalen Partnern „den entscheidenden Hinweis“ geben können. In der Cyber-Einheit in Esslingen „schaffen 27, 28 Leut‘“, sagt die Sprecherin, darunter Ermittler, IT-Forensiker, Datenanalysten und Ermittlungsassistenten. An den Hive-Ermittlungen seien 7 Ermittler beteiligt gewesen. Diese hätten in den vergangenen Monaten eng mit dem FBI zusammengearbeitet, waren selbst auch immer mal wieder für Treffen in den USA, um die Ermittlungen voranzutreiben.

Neue Angriffe erwartet

Spekulationen, dass das betroffene Unternehmen der Autozulieferer Eberspächer war, der vor gut einem Jahr von Hackern angegriffen wurde, dementierte die Sprecherin. Eine Sprecherin von Eberspächer wollte sich nicht zum aktuellen Fall äußern, lobte aber die „ganz tolle Arbeit“ der Esslinger Ermittler: „Die Zusammenarbeit mit der Polizei während unserem Fall war hervorragend.“

Ob neben den beschlagnahmten Servern und Internetauftritten auch Personen festgenommen wurden, blieb zunächst offen. „Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen laufen“, sagt die Polizeisprecherin. „Wir werden sehen, wann und wie wir da weiterkommen.“ Fachleute gehen davon aus, dass sich die Hacker nun neu formieren und in einigen Wochen oder Monaten wieder zuschlagen.