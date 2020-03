Ernährungs-Guru William Li : „Esst wenig Fleisch“

Herr Li, Sie sind Arzt und haben sich auf die Erforschung einer gesunden Ernährung spezialisiert. Was halten Sie von meinem gestrigen Menüplan – Müsli mit Erdnussmus, Obst und eine Tasse Kräutertee zum Frühstück, Salat mit Gemüse zum Mittagessen, nachmittags ein Schokoriegel und abends Pizza Margherita, gefolgt von Tiramisu.

Es ist toll, dass die meisten aufgeführten Lebensmittel pflanzlich sind. Obst, Kräutertee, Salat und Gemüse unterstützen die Verteidigungssysteme ihrer Gesundheit – also eine großartige Wahl! Es ist aber wichtig, auch bei gesund klingenden Lebensmitteln genauer hinzusehen, besonders, wenn sie industriell hergestellt sind. Sind dem Erdnussmus oder dem Kräutertee chemische Zusatzstoffe oder Zucker beigefügt? Diese sind nicht so gesund. Pizza hat einen schlechten Ruf, aber die gekochten Tomaten und das Olivenöl in der Pizzasoße enthalten viele gesunde Nährstoffe. Doch Vorsicht vor Salz und saturierten Fetten. Ich liebe Tiramisu, aber mir fällt beim besten Willen kein Argument ein, warum es gut für die Gesundheit sein sollte – also haben Sie hoffentlich nur eine kleine Portion genossen.