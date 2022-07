Virtuelles Büro : Die Anwälte von Gleiss Lutz zieht es ins Metaverse

Die deutsche Großkanzlei eröffnet einen virtuellen Standort in der digitalen Parallelwelt. Ihre Wirtschaftsanwälte suchen die Nähe zu Unternehmen in einem neuen Marktumfeld.

Wenn Verbraucher einen anwaltlichen Rat brauchen, werden sie schnell in der Fußgängerzone ihrer Heimatstadt fündig. Auch Unternehmen wenden sich gerne an Rechtsberater in ihrer Nachbarschaft. So sitzen die Großkanzleien in den deutschen Wirtschaftszentren häufig in Laufweite der Konzernzentralen. Doch die vergangenen zwei Pandemiejahre haben gezeigt, dass sich viele juristische Fragen auch mithilfe von Videokonferenzen oder automatisierten Chatbots klären lassen. Die physische Präsenz von Kanzleistandorten scheint in dem Umfang an Bedeutung zu verlieren, in dem Unternehmen und Berater digitale Kanäle für ihre Kommunikation nutzen.

Mandanten der deutschen Großkanzlei Gleiss Lutz, hierzulande vor allem für die Beratung von Daimler, Meta und aktuell prominent für den Aufsichtsrat von Volkswagen bekannt, müssen für den Besuch des jüngsten Standorts keine Reise mehr auf sich nehmen. Der Internetbrowser ihres Computers reicht dafür aus: als erste große Wirtschaftskanzlei hierzulande hat Gleiss Lutz Eigentum im Metaverse erworben und dort eine virtuelle Präsenz eröffnet.

Auf der 3D-Plattform „Decentraland“ findet sich die Sozietät zwischen bekannten Mode- und IT-Marken wieder. Für die Präsenz ist der Stuttgarter Partner Eric Wagner verantwortlich, der Unternehmen zu juristischen Fragen beim autonomen Fahren und Industrie 4.0 berät.

Nicht nur bloßes Marketing

„Das Metaverse fügt sich nahtlos in unsere Standortstrategie ein, wir wollen nahe bei unseren Mandanten sein, heute und in der Zukunft, gerade auch im sich verändernden Geschäftsumfeld“, erklärt Michael Arnold, Ko-Geschäftsführender Partner von Gleiss Lutz. Für die Sozietät, die zu Beginn des Jahres 2022 ein (physisches) Büro in London eröffnete, ist die jüngste Investition im Metaverse offenkundig kein bloßes Marketing. Schon länger berät die Kanzlei Unternehmen zu den rechtlichen Aspekten einer virtuellen Präsenz, unter anderem zählt auch der Meta-Konzern (ehemals Facebook) zum Mandantenkreis. Zudem hat Gleiss Lutz über Jahre hinweg ein Team von IT- und Legal-Operations-Fachleuten aufgebaut, das die internationale Konkurrenz mit anderen Kanzleien und insbesondere den großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nicht scheuen muss.

Analysten aus Nordamerika sehen für Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ein großes Potential im Metaverse voraus. Nicht nur die unkomplizierte Art, sich von jedem Ort auf der Welt miteinander vernetzen zu können, dürfte dabei eine Rolle spielen. Die Möglichkeit in der digitalen Parallelwelt über Avatare, also künstliche Hüllen, zu agieren, wird vor allem Mandanten ansprechen, die ungern in der Öffentlichkeit agieren, also strategische Investoren und Family Offices. Der Wirtschaftsdienst Bloomberg geht für das Jahr 2024 von Umsätzen von bis zu 800 Milliarden Dollar durch Geschäfte aus, die in der virtuellen Welt abgewickelt werden.

Vorreiter unter den virtuellen Grundstückseigentümern waren die US-Investmentbank J.P. Morgan und die Wirtschaftsprüfer von PwC. Im Februar 2022 folgte dann mit Arent Fox Schiff die erste renommierte US-Wirtschaftskanzlei mit dem Schritt ins Metaverse.