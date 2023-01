Neue Chancen im Internet : Das kann nur der CEO entscheiden

Aktualisiert am

Stefan Gross-Selbeck arbeitet inzwischen bei der Boston Consulting Group. Bild: Andreas Pein, Bearbeitung F.A.Z.

Neue Technologien bieten Unternehmen Chancen, bedrohen aber bestehende Strukturen. Der frühere Ebay- und Xing-Geschäftsführer Stefan Gross-Selbeck verrät, welcher Wandel möglich ist, was er an Elon Musk bewundert – und was nicht.