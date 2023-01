Technikhändler : Gravis nimmt kein Bargeld mehr an

Alles sieht ganz normal aus: Verkäuferinnen und Verkäufer in grau-grünen Shirts huschen durch den Verkaufsraum. Überall stehen neueste, auf Hochglanz polierte technische Geräte, Tablets wie Notebooks und Handys. Und doch ist in den vierzig Gravis-Läden, wie hier an der Kölner Ehrenstraße, etwas anders: Denn es gibt keine Kassen mehr. Richtig gelesen: Wer hier mit Scheinen und Münzen etwa sein neues Ladekabel oder einen Monitor bezahlen möchte, der wird zurückgewiesen. Darauf weißt auch ein großer Aufkleber an der Glastür hin. Natürlich, in Skandinavien ist man es gewohnt, dass man fast nirgendwo mehr bar zahlen kann. Aber im Bargeldland Deutschland ist das eine unglaubliche Provokation, oder?

Doch Gravis hat dabei gar nichts Dogmatisches an sich: Der Anteil der Barzahlungen sei schon seit rund zwei Jahren zu vernachlässigen, nur ein „kleiner einstelliger Prozentanteil“ der Kunden zahle heute noch bar, heißt es da ganz schlicht von dem Unternehmen.

Bargeld hat Vorteile

Dabei liegen die Vorteile von Bargeld erst einmal auf der Hand. Denn Bargeld hat ohne Zweifel viele Stärken. Zum einen ist es anonym. Niemand kann eine Zahlung mit Bargeld nachverfolgen. Argumente, dass genau das von Kriminellen ausgenutzt wird, laufen aber ins Leere. Fast alles, was es auf der Welt gibt, kann von Kriminellen ausgenutzt werden. Auch hat über Bargeld keiner Kon­trolle, es kann (noch) nicht eingezogen oder verwehrt werden. Bargeld macht den Kapitalismus demokratischer, da jeder damit zahlen kann und jeder am Zahlungsverkehr teilnehmen kann – vom Bankier bis zum Obdachlosen. Und das unbeobachtet vom Staat oder anderen Institutionen – in der heutigen Zeit ein nicht unwichtiges Argument. Außerdem hält Bargeld zur Disziplin an: Wer die Scheine in seinem Geldbeutel schwinden sieht, gibt eher weniger Geld aus, als wenn die Ziffern sich im Onlinekonto von Schwarz auf Rot drehen.

Doch Gravis wischt das mit einem Federstrich weg: „Für uns als Händler ist bargeldloses Zahlen kostengünstiger, einfacher, und es ermöglicht schnellere Prozesse“, so die Technikkette. Und tatsächlich: Bargeldempfänger müssen zum Beispiel große Mengen an Wechselgeld vorhalten. Dazu muss eine aufwendige Sicherheitstechnik installiert werden. Die Unternehmen versichern sich gegen Diebstahl und bezahlen Dienstleister, die in gepanzerten Fahrzeugen das Bargeld anliefern und wieder abholen. Daneben gibt es keine Zinsen auf das gelagerte Geld – was im aktuellen Niedrigzinsumfeld nicht mehr ganz so schwer wiegt. Aber auch alltägliche Dinge wie falsches Wechselgeld verursachen Kosten. Die Arbeitszeit für die Verwaltung des Bargeldbestandes ist nicht zu verachten. Und dieser Aufwand ist mehr oder minder gleich groß, egal, ob am Tag ein Kunde so zahlt oder ob es 100 sind. Von einem gewissen Zeitpunkt an stehen da Aufwand und Ertrag nicht mehr im Einklang.

Vertragsfreiheit hebelt Annahmepflicht aus

Rechtlich ist das vollkommen unpro­blematisch: In Deutschland gilt das Prinzip der Vertragsfreiheit. Das ermöglicht es den Beteiligten, also auch dem Geschäft und seinem Kunden, den Inhalt ihres Geschäftes frei zu bestimmen. Es ist daher auch möglich, eine bestimmte Art der Bezahlung zu vereinbaren oder auszuschließen. So akzeptieren einige Kioske oder Bäckereien keine Kredit- oder Girokarten. Tankstellen und andere Geschäfte weisen oft darauf hin, dass sie keine 500-Euro-Scheine annehmen. Der Deutsche Einzelhandelsverband betont jedoch, dass es nicht im Interesse der Händler ist, einen Geschäftsabschluss an der Art der Bezahlung scheitern zu lassen, und deshalb nur selten Einschränkungen vorgenommen werden.

Bei den großen Scheinen können Einzelhändler oft nicht garantieren, genügend Wechselgeld vorrätig zu haben, und schließen sie deshalb aus. Die Bezahlung mit allzu vielen Münzen verlangsamt den Geschäftsablauf deutlich. Dazu gibt es sogar eine Brüsseler Verordnung, wonach kein Einzelhandelsunternehmen verpflichtet ist, mehr als 50 Münzen bei einer einzelnen Zahlung anzunehmen. Und die Gebühr für Kredit- und Debitkarten ist manchen Unternehmen schlicht zu hoch.

Barzahlungen generell gesetzlich zu beschränken, wie immer wieder diskutiert wird, wird aus juristischer Sicht jedoch kritisch gesehen. Nicht zuletzt Hans-Jürgen Papier, von 2002 bis 2010 Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat unter anderem auf den Widerspruch zur Vertragsfreiheit hingewiesen, wonach es den Vertragspartnern eben freistehe, sich auf eine Zahlungsform zu einigen. Klagen auf ein Recht auf Bargeldzahlungen der Rundfunkgebühren wurden jedoch wiederholt zurückgewiesen.