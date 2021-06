Aktualisiert am

Start-up GoStudent : Per Nachhilfe zum Einhorn

Mit der Digitalisierung der Hausaufgabenhilfe wird das Start-up GoStudent zum nächsten „Einhorn“ in Europa. Doch gradlinig verlief der Weg zur Milliardenbewertung nicht.

Es gibt nicht besonders viele Chefs eines Milliardenunternehmens, die 26 Jahre alt sind. Felix Ohswald ist einer dieser seltenen Frühstarter. Der Österreicher gründete GoStudent, die inzwischen größte Plattform für Onlinenachhilfe in Europa, als er 20 Jahre alt war. In das Start-up stecken Investoren nun 205 Millionen Euro, wie die F.A.Z. vorab erfahren hat. Sie taxieren den Unternehmenswert des aus Wien stammenden Jungunternehmens auf 1,4 Milliarden Euro. Damit hat Europa ein weiteres „Einhorn“, also ein Start-up, das mehr als eine Milliarde Dollar wert ist.

Bastian Benrath Redakteur in der Wirtschaft.



Der Weg zur Milliardenbewertung begann für GoStudent vor fünfeinhalb Jahren mit einer Whatsapp-Gruppe. Doch zwischendurch musste sich das Unternehmen einmal neu erfinden.