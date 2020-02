Alphabet : Google-Konzern wächst stramm, aber weniger als erwartet

Aktualisiert am

Vor wenigen Wochen noch konnte Google-Mutter Alphabet in die auserwählte Gruppe der Konzerne vorstoßen, deren Börsenkapitalisierung eine Billion Dollar übersteigt. Doch jetzt zeigten sich Analysten leicht enttäuscht über die Zahlen fürs vergangene Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2019. Im vierten Quartal hatte das Unternehmen etwas an Fahrt verloren, während die Online-Konkurrenz, vor allem Amazon, den Umsatz deutlich ausweiten konnte. Alphabet verzeichnete in den letzten drei Monaten 2019 einen Umsatz von 46 Milliarden Dollar, im Vergleichsquartal 2018 waren es noch 39 Milliarden Dollar gewesen

Im gesamten Jahr 2019 legte Alphabet beim Umsatz deutlich zu. Das Unternehmen erwirtschaftete Erlöse in Höhe von 163 Milliarden Dollar, 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Bereinigt von Währungsschwankungen betrug das Plus nach Angaben des Konzerns sogar 20 Prozent. Im nachbörslichen Handel gab die Aktie zunächst deutlich nach.

Zahlen für Youtube und Google Cloud

Die Google-Suchmaschine prägt nach wie vor das Ergebnis mit einem Umsatz von 98 Milliarden Dollar. Doch Vorstandschef Sundar Pichai hob zwei Sparten heraus, die besonders hervorstachen: Der Videodienst Youtube und Google Cloud. Das Unternehmen veröffentlichte zum ersten Mal eigenständige Zahlen für diese beiden Sparten.

Youtube erlöste demzufolge 2019 rund 15 Milliarden Dollar, immerhin knapp 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Google Cloud, der Dienstleister zur Auslagerung von Rechenleistungen, erwirtschaftete einen Jahresumsatz von knapp 9 Milliarden Dollar – nach knapp 6 Milliarden 2018.

Analysten lobten die Entwicklung, weil sich der Konzern damit etwas unabhängiger von den Werbeerlösen in Verbindung mit der Online-Suche mache. Zugleich liege Google als Nummer drei im Markt der Cloud-Anbieter noch weit hinter der Nummer eins in diesem Segment zurück. Auch hier ist Amazon unangefochtener Marktführer.

Alphabets Gewinnlage ist stabil. Das Unternehmen erwirtschaftete 2019 einen Gewinn (Operating income) von 34 Milliarden Dollar nach 27 Milliarden 2018. Das entspricht einer Marge von 20 Prozent.

Eines macht Investoren allerdings Sorgen: Das Unternehmen steht unter politischem Druck. Das Justizministerium prüft, ob die Marktmacht Googles zu groß ist. Einige Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur machen sich für eine Zerschlagung stark.