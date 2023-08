The Weeknd auf einem Konzert in Nizza Ende Juli Bild: AFP

Die Aufregung über „Heart On My Sleeve“ ist schon eine Weile her. Zunächst waren Schnipsel des Werks auf Tiktok erschienen, veröffentlicht von einem anonymen Ersteller namens „ghostwriter“. Wenig später war der Song auch auf Youtube und den gängigen Streamingdiensten Spotify, Apple, Amazon, Deezer oder Tidal zu hören. Wenn man so will, war es der erste KI-Hit. Denn der Song dürfte zwar nach allem was bekannt ist selbst verfasst sein, doch der Gesang klingt verdächtig nach zwei Superstars – Drake und The Weeknd. Mittels Künstlicher Intelligenz habe er ein Feature der beiden Kanadier erstellt, schrieb „ghostwriter“.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Mindestens einer der beiden dürfte wenig begeistert gewesen sein. Schließlich hatte Drake schon zuvor auf In­sta­gram ein anderes KI-Cover mit seiner Stimme mit den Worten kommentiert: „Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.“ Der Song verschwand jedenfalls schnell von den Streamingdiensten, nachdem sich Universal Music eingeschaltet hatte. Beide Stars arbeiten für den Vertrieb ihrer Werke mit dem weltgrößten Musikkonzern zusammen und lassen zudem ihre Autorenrechte von Universals Verlagssparte vertreten. Der Konzern ließ auch gleich ein markiges Statement folgen. Darin hieß es unter anderem, nun müsse sich zeigen „auf welcher Seite der Geschichte alle Parteien im Musik-Ökosystem stehen wollen: auf der Seite von Künstlern, Fans und dem Ausdruck von menschlicher Kreativität oder auf der Seite von Deep Fakes, Betrug und der Beraubung der angemessen Vergütung der Künstler“.

KI-Feature von Drake und The Weeknd sorgt für Aufsehen

Unzählige Videos mit KI-Versionen, die Neuinterpretationen bekannter Songs mit der Stimme von lebendigen oder schon verstorbenen Musikern versprechen gibt es etwa auf Youtube. Auch „Heart On My Sleeve“ findet sich dort weiterhin. Nach der Löschung des Ursprungsvideos luden es verschiedenste Nutzer einfach noch mal hoch. Eine ansatzweise vergleichbare Aufmerksamkeit wie „Heart On My Sleeve“ hat bis dato keines der Werke erhalten.

Klar ist aber, dass die Möglichkeiten für solche KI-Cover da sind und genutzt werden. Auch fürs Songwriting, Remixing oder in der Produktion gibt es zahlreiche Anwendungsfelder, die Universal und Co auch nur zu gern verfolgen. Gleichzeitig sind sie aber sehr darauf bedacht, die von ihnen gehaltenen oder vertretenen Rechte zu schützen – oder eben für ihre Verwendung eine Vergütung einzustreichen sowie sie genehmigen oder verbieten zu können. Denn jenseits von urheber- und persönlichkeitsrechtlichen Fragen, ergeben sich mit KI auch potentielle neue Möglichkeiten, die Rechte-Kataloge zu monetarisieren.

So kommt die Nachricht über Gespräche zwischen Universal Music und Google nicht überraschend. Der „Financial Times“ zufolge geht es darum, Nutzern eine Möglichkeit zu verschaffen, Kompositionen und Stimmen von Künstlern zu verwenden, wofür diese oder ihre Rechteinhaber wiederum bezahlt werden. Ob die eigenen Werke in einem solchen Tool zur Verfügung gestellt werden, sollen die Künstler selbst entscheiden können. Auch Warner Music, nach Universal und Sony, die Nummer drei der Musikindustrie, soll dem Bericht zufolge mit Google in Kontakt stehen. Die Gespräch befänden sich aber noch in frühem Stadium.

KI ist auch Thema in der Streamingdebatte

­Grimes beispielsweise ist da schon einen Schritt weiter. Die Kanadierin erklärte kurz nach dem Trubel rund um „Heart on My Sleeve“, ihre Stimme könne gerne für KI-Experimente genutzt werden. Sie teile auch 50 Prozent der Einnahmen aus der Vermarktung so generierter Songs. Der erfolgreichste dieser so entstandenen Songs kommt laut „Bloomberg“ seit Mitte Mai auf rund 900.000 Streams – kein unterirdischer Wert, aber sehr weit entfernt davon für Aufsehen zu sorgen. Dafür sind in der Streaming-Welt ganz andere Zahlen vonnöten. Allein in Deutschland fielen zum Beispiel im vergangenen Jahr ungefähr 178 Milliarden Streams an, in den Vereinigten Staaten waren es sogar 1,1 Billionen – Tendenz jeweils steigend.

Mehr zum Thema 1/

Wie interessant KI-Songs überhaupt jenseits der technischen Faszination für Hörer sind, ist noch einmal eine ganz andere Frage. Bei Musik gehe es ja auch um kulturelle Relevanz, formulierte es Hartwig Masuch, ehemaliger Chef der Bertelsmann-Musiksparte BMG im Mai gegenüber der F.A.Z. „und die hängt eng mit der Identifikation mit einem Artist zusammen, der in der riesigen Masse an Musik heraussticht.“ Mehr als 100.000 Stücke werden mittlerweile Tag für Tag auf den Diensten neu hochgeladen und diese Masse könnte durch KI noch schneller anwachsen. Ein Punkt der in der Debatte über mögliche neu Abrechnungsmodelle im Streaming immer wieder angeführt wird, nicht zuletzt von Universal Music. Denn gerade sogenannte “White Noise“-Stücke, die teils aus bloßem Rauschen bestehen und mitunter millionenfach gestreamt werden, lassen sich mit KI besonders leicht erstellen.