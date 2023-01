Richard Socher im Interview : „Google steckt im Innovatorsdilemma“

Herr Socher, mit Ihrer Suchmaschine You.com haben Sie sich viel vorgenommen: Sie wollen ein besseres Angebot machen als der Platzhirsch Google und im Grunde sogar die Suche im Internet in gewisser Weise revolutionieren. Bevor wir in die Details gehen, was ist You.com?

You.com ist eine neue Suchmaschine, die versucht, die Internetsuche einfach besser zu machen für die Nutzer. Erstens bieten wir bessere Privatsphäre. Zweitens geben wir Kontrolle über die Informationen, die Nutzer konsumieren, zurück an die Nutzer anstatt an die Werbetreibenden. Sie können beispielsweise einstellen, dass Sie mehr Reddit oder weniger Twitter oder mehr F.A.Z.-Nachrichten in den allgemeinen Suchergebnissen sehen wollen. Drittens bieten wir eine Reihe von Funktionalitäten mit Künstlicher Intelligenz. Wir ermöglichen etwa den Nutzern in einer KI-Funktion, dass sie sich einen Blogbeitrag über Elon Musk oder Aliens schreiben lassen können, diese App heißt „YouWrite“, und sie schreibt neue Blogposts, Marketingmaterial, Aufsätze und mehr. Oder wir haben eine KI, die programmiert. Wir haben eine KI, die Bilder generieren kann, „YouImagine“. Schließlich haben wir eine Chatfunktion auf Basis einer sehr komplexen, sehr großen KI, die ein Gespräch führen kann, aber verglichen mit anderen Chatfähigkeiten oder Chatalgorithmen Zugriff hat auf das Internet und auch Quellen angeben kann.