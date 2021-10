Google-Zentraleuropachef warnt : „Wir wollen in Europa kein Internet zweiter Klasse bekommen“

Aktualisiert am

„Wir wollen in Europa kein Internet zweiter Klasse bekommen“

Herr Justus, arbeiten Sie im Homeoffice oder im Büro?

Alexander Armbruster



Ich bin ungefähr die Hälfte meiner Zeit wieder im Büro. Und ich freue mich, dass jetzt wieder mehr möglich ist, Kolleginnen und Kollegen nach langer Zeit hier im Büro zu sehen.

Hat Google inzwischen eine neue dauerhafte Regel für das Homeof­fice?

Noch sind wir in einem Modus, in dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig ins Büro gehen oder eben von zu Hause aus arbeiten können. Wir waren ja sehr frühzeitig im März 2020, vor anderthalb Jahren, ins Homeoffice gegangen, und dies auch sehr konsequent – und haben erst vor zwei, drei Monaten damit begonnen, hier in Deutschland wieder die Büros zu nutzen.