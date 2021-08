Kontroverse in Neuseeland : Google-Milliardär durfte trotz Lockdowns einreisen

Rechtsstreit mit Hedgefonds : Allianz-Chef: „Es war eine schreckliche Woche“

Die Allianz hat mächtig Ärger mit Hedgefonds in den USA. Jetzt kündigt Konzernchef Bäte Konsequenzen an und will Rückstellungen bilden. Die Unwetterkatastrophen können den Münchnern dagegen offenbar wenig anhaben.