Google-Europachef im Interview : „Es geht darum, ob wir weiter eine Google-Karte anzeigen können“

Aktualisiert am

Die EU-Kommission bereitet neue Regeln für Internetplattformen vor. Googles Europa-Chef sagt, was für sein Unternehmen auf dem Spiel steht.

Herr Brittin, Google fürchtet offenbar die neuen Regeln, welche die EU-Kommission Anfang Dezember vorstellen will als Digital Services Act (DSA) und Digital Markets Act (DMA). Wieso?

DSA und DMA sind ein wirklich wichtiger grundlegender Schritt für die digitale Zukunft Europas in den kommenden 20 Jahren. Und wir begrüßen das. Innovationen zu schützen und den digitalen Binnenmarkt zu stärken sind zentrale Ziele, die wir ausdrücklich teilen. Entscheidend sind aber die Details. Wir wollen deshalb offen sagen, in welchen Bereichen wir Potential sehen und was uns Sorgen bereitet. Wir haben auf die Bitte der EU-Kommission nach Konsultationen mit einer 135 Seiten umfassenden Stellungnahme reagiert.