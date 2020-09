Forscher Bernhard Schölkopf : „Mit allgemeiner KI rechne ich nicht während meines Lebens“

Aktualisiert am

Bernhard Schölkopf ist Direktor am Max-Planck-Institut für lernende Systeme in Tübingen. Bild: dpa

Professor Schölkopf, Künstliche Intelligenz fasziniert viele, spektakuläre Ideen und Ankündigungen gibt es haufenweise. Wir wollen wissen, wann sie Wirklichkeit werden. Wann gibt es echte selbstfahrende Autos, die autonom im Straßenverkehr unterwegs sein können – von Extremwetterereignissen vielleicht abgesehen?

Von selbstfahrenden Autos, das habe ich auch schon vor Jahren gesagt, als der erste Enthusiasmus da war, die genauso robust wie Menschen fahren in allen Situationen, sind wir noch 20 bis 30 Jahre entfernt. Mindestens.

Ernüchternd.

Aber selbstfahrende Autos, die 80 Prozent der Situationen bewältigen, die haben wir wahrscheinlich jetzt schon. Dieser Prozentsatz wird sich verschieben. Autos, die 95 oder 99 Prozent dessen hinkriegen, was Menschen können, das ist schon realistischer. Das könnten wir auch in den nächsten zehn Jahren schaffen vielleicht. Hinzu kommt, dass selbstfahrende Autos manche menschliche Fehlerquelle eliminieren, zum Beispiel Müdigkeit oder Alkohol, und wir wahrscheinlich akzeptieren werden, dass sie dafür in anderen Situationen unterlegen sind.