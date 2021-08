Gesonderte Bezahlinhalte : Spotify weitet Abo-Funktion für Podcasts aus

Nach einer im Frühjahr gestarteten Test-Phase rollt Spotify seine Abo-Funktion für Podcasts auf dem kompletten amerikanische Markt aus. Wie der mit aktuell 165 Millionen zahlenden Nutzern größte Audio-Streamingdienst der Welt am Dienstag mitteilte, können fortan alle Podcaster aus den Vereinigten Staaten über die Anfang 2019 übernommene Vertriebsplattform Anchor ihren Hörern gesonderte Bezahlinhalte anbieten. Den Podcastern stehen bis zu 20 Preisoptionen – von 0,49 Dollar im Monat bis hinzu 150 Dollar – zur Verfügung. Zudem erhielten sie die Möglichkeit, eine „Liste mit Kontaktadressen“ ihrer Abonnenten einzusehen, um weitere Angebote machen zu können, teilte das Unternehmen mit.

Internationale Nutzer bekommen der Mitteilung zufolge vom 15. September an Zugang zu den Bezahl-Inhalten. Die Funktion selbst solle über Anchor „sehr bald“ auch auf weitere Märkte ausgerollt werden. Spotify erklärte abermals, erst ab dem Jahr 2023 einen Teil der Einnahmen einbehalten zu wollen – abgesehen von Transaktionsgebühren. Danach sollen 5 Prozent bei Spotify verbleiben. Dieses Vorgehen ist auch als Reaktion auf den Konkurrenten Apple zu verstehen. Der Tech-Konzern hatte kürzlich ebenfalls ein Bezahlmodell für Podcaster gestartet, allerdings direkt in mehr als 170 Märkten. In dessen Rahmen fließen zunächst 30 Prozent und nach einem Jahr 15 Prozent der Abo-Einnahmen der Podcaster an Apple.

Derzeit sind auf Spotify nach eigenen Angaben mehr als 2,9 Millionen Podcasts und mehr als 70 Millionen Songs verfügbar. Der seit einiger Zeit verstärkte Fokus auf Podcasts liegt auch darin begründet, dass der Musikkatalog auf den Streamingdiensten größtenteils gleich ist und diese zudem rund zwei Drittel ihrer Einnahmen an die Rechteinhaber der Musik ausschütten. Spotify hat Lizenzvereinbarungen mit Labels, Verlagen und Vertrieben, die entsprechend der individuellen Verträge Geld an Musiker ausschütten. Auf Grund dieser Lizenzierungsstruktur sei eine Funktion wie jene für Podcaster für Musiker nicht möglich, erklärte ein Spotify-Sprecher gegenüber der F.A.Z.